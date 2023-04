Erding-West: Vermarktung des neuen Industriegebiets läuft gut

Von: Hans Moritz

Mobilität first: Das Erste, was es im neuen Industriegebiet Erding West zu sehen gibt, sind die Aufzug- und Treppenhaustürme des siebengeschossigen Parkhauses. © VIB

Ab Herbst sollen die ersten Gebäude im neuen Industriegebiet Erding-West errichtet. Die Vermarktung läuft nach Angaben der damit betrauten Firma gut.

Erding – Im Westen was Neues: Im künftigen Industriegebiet Erding-West tut sich was. Die ersten Betontürme, die einmal ein Parkhaus bilden werden, ragen bereits in die Luft. Hinter den Kulissen passiert noch viel mehr.

Insgesamt ist das Areal zwischen der Dachauer Straße und der Sigwolfstraße über 200 000 Quadratmeter groß. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die VIB Vermögen AG als Eigentümerin mit der Vermarktung begonnen – es geht um 80 000 Quadratmeter für Büroflächen, Produktion und leichte industrielle Fertigung. 16 000 Quadratmeter sollen die beiden Bürogebäude einnehmen, hinzu kommen laut Bebauungsplan sechs Baufelder mit Gebäudeflächen zwischen 2000 und 30 000 Quadratmetern.

„Es läuft gut, wir verzeichnen eine aktive Nachfrage“, berichtet Nicolai Greiner, Immobilien-Vorstand bei dem Unternehmen aus Neuburg an der Donau. „Die ersten Mietverträge sind bereits unterschrieben“, versichert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Namen will Greiner noch keine nennen, lässt aber durchblicken, dass die Medizinsparte ebenso darunter sei wie Produzenten aus dem Lebensmittelgewerbe sowie klassische Produktion.

„Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst mit den ersten Gebäuden beginnen werden“, so Greiner.

Ein Gewerbepark mit Grüngürtel ist das Ziel der VIB Vermögen AG als Eigentümerin. 80 000 Quadratmeter werden bebaut. © Peter Bauersachs

„Nach unserem Plan dürfte das Areal im Herbst 2025 vollständig bebaut sein.“ Wie das dann aussieht, kann der Manager noch nicht sagen, „denn wir bauen nach dem individuellen Wunsch der Mieter“. 18 Monate sind pro Vorhaben angesetzt – „etwa ein halbes Jahr für die Baugenehmigung und dann ein Jahr für die Umsetzung“, so Greiner. Es bleibe dabei, dass die VIB Eigentümerin aller Flächen sei, die Objekte errichte und dann vermiete.

Aktuell wird das Straßennetz angelegt und das Parkhaus gebaut – sieben Etagen und über 700 Stellplätze, davon laut Greiner mehr als 300 mit E-Ladesäulen. Ein Straßenkran hat bereits die beiden Treppenhäuser mit Fahrstuhlschächten aus Beton-Fertigteilen aufgerichtet. „Bis Jahresende soll das Parkhaus stehen“, ist er zuversichtlich.

Direkt an der Kreuzung dürften Landkreis und Stadt noch heuer damit beginnen, den etwa 5000 Quadratmeter großen Wertstoffhof zu errichten – als Ersatz für die viel zu klein gewordenen Flächen am Rennweg. Die Container sollen dann bequem ebenerdig erreichbar sein – und überdacht, mit einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage obendrauf.

Während der Wohnungsbau unter steigenden Zinsen leidet und erlahmt, geht es bei Gewerbeimmobilien laut Greiner weiter bergauf. „Die Nachfrage war immer da, im ersten Quartal hat sie weiter an Fahrt aufgenommen.“ Das zeige, dass die Wirtschaft Rezession, Zinsen und Ukraine-Krieg trotzt.

Erding nennt Greiner einen „sehr attraktiven und vielversprechenden Standort“, nicht zuletzt „wegen der Nähe zu München und der guten straßeninfrastrukturellen Anbindung“. Er ist überzeugt, dass sich der Invest für die VIB auszahlen werde.

Das Industriegebiet war anfangs in Bürgerschaft und Politik nicht unumstritten, insbesondere wegen der zunächst gigantisch groß geplanten Logistikhallen mit einer Größe von bis zu elf Fußballfeldern. Der Bebauungsplan ist seit Juni 2021 rechtskräftig. Unter anderem OB Max Gotz (CSU) hatte das Projekt mit Verweis auf die Notwendigkeit neuer Arbeitsplätze stets verteidigt. Allerdings wurden die Pläne in mehreren Runden reduziert. Und der Eigentümer muss einen Grüngürtel mit Geh- und Radweg anlegen.

2020 haben die Archäologen damit begonnen, den bisher landwirtschaftlich genutzten Boden zu erkunden – wie berichtet mit Erfolg. Dabei wurden archäologische Funde vom Spätneolithikum, etwa 4000 vor Christus, bis zur römischen Kaiserzeit, etwa 200 nach Christus, ausgegraben. Was das Ergebnis für die Forschung bedeutsam macht, sind 96 Gräber vom Beginn der Frühbronzezeit um 2200 vor Christus. Es handelt sich laut den Archäologen um eine der größten frühgeschichtlichen Totenstädte („Nekropole“) in Süddeutschland.