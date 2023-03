Neue Sparkasse für 10 000 Kunden

Weil hier viel los ist: Beratungszentrum in Erding-West eröffnet

Von Hans Moritz schließen

Dem allgemeinen Rückzugstrend entgegen hat die Sparkasse Erding-Dorfen keine Filiale geschlossen, sondern diese Woche eine neue eröffnet – ihr Beratungszentrum in Erding-West.

Erding - Es erfüllt nach den Worten von Vorstandschef Joachim Sommer bei der feierlichen Einweihung durch die Pfarrer Jan-Christoph Vogler und Christoph Keller „eine wichtige Funktion für den gesamten westlichen Teil des Geschäftsgebietes“. Zuständig sei die neue Filiale für insgesamt 10 000 Kunden aus den Gemeinden Oberding, Moosinning, Neuching, Eitting, Ottenhofen, und dem Flughafen München. In Neufinsing und Goldach gibt es zwar noch Filialen, das Beratungszentrum für sie befindet sich aber in Erding-West. Insgesamt bezifferte Sommer das Volumen dieser Außenstelle mit eine halben Milliarde Euro an Einlagen und 260 Millionen Euro an Krediten.



Die neue Filiale ist 270 Quadratmeter groß, bietet zwölf Arbeitsplätze und fünf Besprechungsräume. Leiter ist Christoph Strasser.



Bisher war die Sparkasse mit einem – sehr gut frequentierten – Geldautomaten neben dem Media Markt in Erding-West vertreten sowie seit sieben Jahren mit einer Interimsfiliale im Obergeschoss des West Erding Parks, wo sich auf Fitnessstudio, Apotheke und eine Ladenzeile befinden. Sommer betonte jedoch, „dass es immer das Ziel war, den Neubau an der Johann-Auer-Straße zu beziehen – direkt neben dem ebenfalls neuen Ihle-Restaurant, einer Tierhandlung und dem Werkzug-Hersteller Würth.



Weiter erklärte der Vorstandsvorsitzende, „dass wir den Interessen und Bedürfnissen unserer Kunden folgen, und die gehen weiter in Richtung Digitalisierung und Online-Bankgeschäften“. Dennoch wolle und werde man in der Fläche bleiben, vor allem für Beratungsgespräche – und das mit ausreichend Parkplätzen vor dem Haus. Am neuen Standort, der sich laut Sommer dort befindet, „wo wegen des Gewerbegebiets ohnehin eine hohe Kundenfrequenz ist“, gebe es auch das vollständige Automatenangebot. ham