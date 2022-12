Erding West wächst zu

Von: Hans Moritz

Ein weiteres Baufeld in Erding-West schließt sich: Diese Animation zeigt den jüngsten Bauabschnitt zwischen der Tankstelle (vorne), dem Renovierungsdiscounter Tedox (l.) und alpha Logistik (oben links). Besonders markant: das noch nicht gebaute Hotel (Mitte). © RH Unternehmensgruppe München

In Erding-West tut sich gerade Großes. Das alles ist neu im Gewerbegebiet XXL:

Erding - Bis 2008 war die Fläche westlich der Sigwolfstraße die buchstäbliche grüne Wiese. Die RH Unternehmensgruppe aus München hat bis 2014 im Gewerbegebiet Erding-West eine Stadt am Rande der Stadt errichtet, den West Erding Park – mit Bau- und Elektronikmarkt, mehreren Lokalen, einem Hotel, einem Fitnessstudio mit Ladenzeile und einer Tankstelle. Andere Investoren haben weitere Flächen bebaut. Nun wächst Erding West komplett zu.



Dafür steht wiederum die RH Unternehmensgruppe, ein Familienbetrieb mit 250 Mitarbeitern. Das letzte Geviert zwischen dem Kletthamer Feld, der Josef-Schwankl- und der Valentin-Kirmeyer-Straße, immerhin 60 000 Quadratmeter groß, ist in den vergangenen Monaten bebaut worden. Die Neuansiedlungen stellten Thoralf Becker und Uwe Kohler bei einem Presserundgang vor.



Die ersten Geschäfte sind seit wenigen Tagen geöffnet – ein Sonnenstudio (140 qm), der Werkzeughersteller Würth für Gewerbekunden (500 qm) und das Tierfachgeschäft Fressnapf (700 qm/die Filiale in Altenerding bleibt). An der Josef-Schwankl-/Ecke Valentin-Kirmeyer-Straße realisiert die Bäckerei Ihle ein Gastrokonzept – auf rund 500 Quadratmetern. „Das wird ein richtiges Restaurant“, erläutert Becker, „mit Außengastronomie“. Im Februar 2023 ist die Eröffnung geplant.



Entgegen dem landläufigen Trend nimmt die Sparkasse nebenan eine neue, 250 Quadratmeter große personenbesetzte Filiale in Betrieb – und nicht nur eine SB-Geschäftsstelle mit Automaten. Hier findet bereits der Innenausbau statt, die Eröffnung steht unmittelbar bevor.



Im Schatten des alpha-Komplexes ist seit April eine riesige Halle mit 7000 Quadratmetern Fläche im Erdgeschoss und 1500 Quadratmetern Galerie entstanden. Zwei der drei Mieter stehen bereits fest: Der P. u. P. Feuerschutz und Anlagenbau wird es in Neufinsing zu eng, berichtet Becker. Und die Verpackung Carl Bernhard Hoffmann Bayern GmbH siedelt ebenfalls aus Platzgründen von Hallbergmoos nach Erding um. Beide wollen noch heuer in die Nutzung einsteigen. „Der Bau ging so schnell über die Bühne, weil Betonfertigteile verwendet wurden“, erklärt Kohler. Bis zu einer Höhe von 7,50 Meter ist die Halle nutzbar. Sie verfügt über mehrere Lkw-Andockstationen.



Nur zwischen der Ladenzeile und der Halle ist noch Kieslandschaft. Doch nicht mehr lange. „Nächstes Jahr werden wir das Hotelprojekt angehen“, kündigt Becker an. Anders als das bestehende Ein-Stern-Ibis-Budget-Hotel an der Dachauer Straße sei hier ein Drei-Sterne-Boarding-Haus geplant, das alle anderen Gebäude in Erding-West überragen wird. Mit der Fertigstellung rechnet Kohler „vermutlich im Jahr 2025“. Insgesamt werden mindestens 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und dann baut die RH-Gruppe auf expliziten Wunsch der Stadt noch ein 20 mal 30 Meter großes, eingezäuntes Ballspielfeld.



Kohler und Becker betonen, man habe hier ein „besonderes Gewerbegebiet“ gestaltet und nicht einfach Firmen angesiedelt. „Hier findet der Kunde nahezu alles“, wirbt Becker. Auch wer hier arbeite, könne sich versorgen. Mit bald vier gastronomischen Betrieben, zwei Hotels und dem Fitnessstudio mit Spa-Bereich gingen in Erding-West auch nachts nicht die Lichter aus. Immerhin einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gibt der Investor für den letzten Abschnitt aus, alle Gebäude werden – langfristig – vermietet.



Kohler und Becker betonen, „dass wir wegen der Pandemie nicht umplanen mussten“. Mit Ausnahme des kleinen Reisebüros sei niemand abgesprungen. „Das spricht schon auch für den Wirtschaftsstandort Erding“, meint Becker. Der sei sehr attraktiv: wegen der Nähe zur Stadt, zur FTO und damit zu den Autobahnen sowie zu München und dem Flughafen. Kohler sekundiert: Dass zwei Firmen sich hier ansiedeln, weil sie den Platz finden, den sie bislang nicht hatten, sei ebenfalls ein Qualitätsmerkmal für Erding. Nur dass sich die Stadt sperrt, Einzelhandelssortimente zuzulassen, wurmt die Investoren. Dennoch sei man mit dem Mix sehr zufrieden. Becker ist überzeugt: „Das wird nun ein noch beliebteres Viertel.“ ham