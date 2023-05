Eisheilige: „Überbleibsel von früher“

Meteorologe erklärt das Phänomen – In der Landwirtschaft rückt Regel in den Hintergrund

Das Wetter ist ja weiterhin bescheiden. Heute gehen die Eisheiligen zu Ende. Waren die schuld? Wir erklären das Phänomen.

Erding – Die heutige „Kalte Sophie“ beendet die sogenannten Eisheiligen, die dieses Jahr keine waren. Doch nur aufgrund des Klimawandels sind laut dem Meteorologen Michael Sachweh aus Erding die Tage zwischen dem 11. und dem 15. Mai auch tatsächlich die Eisheiligen. Denn genau genommen ist das – so der Wetter-Experte – nicht ganz richtig.



Die Eisheiligen stammen aus dem 13. Jahrhundert, als noch der julianische Kalender galt. Sie beginnen mit dem Mamertus. Ihm folgen Pankratius, Servatius, Bonifatius und letztlich Sophie. Benannt sind die Tage nach frühchristlichen Märtyrern und Bischöfen aus dem 4. und 5. Jahrhundert.



Seit der Kalenderreform von 1582 zählt der gregorianische Kalender, bei dem die Zeitrechnung vorgestellt wurde. „Man müsste also sieben bis zehn Tage hinzurechnen, womit wir dann in der zweiten Maihälfte wären.“ Doch im Zuge des Klimawandels hätten sich die Eisheiligen nun doch wieder nach vorne verschoben.



Bei den Eisheiligen handle es sich aber nicht um eine sogenannte Singularität oder Bauernregel, wonach eine vom normalen Wetterverlauf abweichende Wetterlage mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt. „Das sind zum Beispiel die Schafskälte im Juni oder der Altweibersommer Ende September, Anfang Oktober“, sagt Sachweh.



Die Eisheiligen hingegen seien eine Merk- oder Warnregel: „Das bedeutet nicht, dass diese Wetterlage besonders häufig passiert. Es bedeutet lediglich, dass zu dieser Zeit noch Frost auftreten kann, was sich negativ auf empfindliches Saatgut oder Pflanzen auswirken würde.“ Folglich sei es eine wichtige Warnung für Landwirte und Gärtner.



Laut Kreisbäuerin Irmgard Posch aus Mittbach rücken die Eisheiligen in der Landwirtschaft immer mehr in den Hintergrund. „Klar kennt man das Datum, aber für uns ist das eher so ein Überbleibsel von früher.“ Grund hierfür seien wichtigere Faktoren für die Saat wie Bodenbefahrbarkeit. Deshalb gehe man auch das Risiko eines möglichen Frostes ein.



Diese Gefahr bestehe bei der Schafskälte nicht mehr, erklärt Meteorologe Sachweh, denn erstens seien die Nächte und damit die Zeit für die Temperatur, sich bis zum frühen Morgen abzukühlen, dann so kurz, dass es kaum noch zu Frost kommen könnte. Zweitens seien auch die Temperaturen in den Ursprungsgebieten Skandinavien und Nordmeer, wo die kalte Luft herkommt, Mitte Juni höher als derzeit.



Brigitte Murla, Vorsitzende des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, hält an der Regel der Eisheiligen fest: „Ich schaue da drauf, auch wenn alle Hobbygärtner um mich herum ihre Pflanzen schon bei den ersten Sonnenstrahlen im März rausstellen. Ich bin einfach so geprägt.“ Gerade der Klimawandel bereite diesbezüglich Probleme, denn in den vergangenen fünf bis zehn Jahren sei es am Anfang des Jahres immer mal wieder viel zu warm gewesen. Das hatte zur Folge, dass die Bäume und Pflanzen schon ausgetrieben haben und der späte Frost alles zunichtegemacht habe.



Besonders anfällig sei hier die Apfelblüte. „Wenn es um die Eisheiligen herum noch einmal gefriert, gibt es keine Ernte.“ Ebenso empfindlich seien Gurken-, Bohnen- und Tomatenpflanzen. Hier rät Murla dazu, sie wirklich erst ab Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Wenn sie vorgezogen wurden, müsse man die Pflanzen vorher abhärten, sprich nicht gleich der vollen Sonne aussetzen, sondern im Schatten anfangen und bei Bedarf in der Nacht noch einmal ins Warme holen.



Nicht nur die Eisheiligen haben für Murla Gültigkeit, auch auf den 100-jährigen Kalender schaut die Gartlerin. Und der besagt für heuer: Es kann Ende Mai noch einmal zu Frost kommen. Da wäre man laut dem Wetter-Experten Sachweh dann wieder bei den Ursprungsdaten der Eisheiligen. and