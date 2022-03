Dürre im Landkreis Erding: Trockenheit gefährdet den Wald

Von: Uta Künkler

Den ersten Waldbrand der Saison musste am Dienstag die Feuerwehr Altenerding bei Aufhausen löschen. Brutmaterial für den Borkenkäfer „Wir wünschen uns drei Tage Regen“ © Feuerwehr

Der März sorgt mit anhaltend trockenem Wetter für Rekorde. Doch die vielen Sonnenstunden gehen zu Lasten heimischer Wälder. Insbesondere Fichten sind gestresst. Und es besteht ein erhöhtes Risiko für Waldbrände.

Landkreis – Wir erleben gerade den trockensten März seit Aufzeichnungsbeginn in Oberbayern, also seit mindestens 240 Jahren. Was für Folgen haben diese Wetterextreme für die Natur? Experten aus dem Landkreis Erding sind sich einig: Vor allem für die Wälder stellt der aktuelle Dauersonnenschein eine Gefahr dar.

Ein trockener Frühling ist an sich nichts Neues, erklärt Dr. Klaas Wellhausen, Bereichsleiter Forst am Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding (AELF). „2021 ausgenommen, erleben wir schon seit einigen Jahren immer ausgedehntere Trockenphasen im März und April.“ Noch ist die Situation nicht ganz so dramatisch, sagt er. Aber die Grundwasserspeicher seien leer.

Frische Pflanzen haben kaum eine Chance

Kein Wasser von oben und kein Wasser von unten also. Als Folge startet der Wald „mit einer Hypothek in die Vegetationszeit“, erläutert Wellhausen. Die in diesen Tagen frisch gepflanzten Frühjahrskulturen hätten mit ihren kurzen Wurzeln kaum eine Chance, an Wasser zu kommen und könnten vertrocknen, noch ehe ihr Wachstum überhaupt begonnen hat.

Wenn jetzt nicht bald Wasser vom Himmel kommt, könne die Lage für die Wälder kritisch werden, warnt auch Rainer Mehringer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Erding. „Ich kann die täglichen Radiomeldungen: ,Hurra, es ist sonnig und warm‘ absolut nicht bejubeln“, sagt er.

Fichten leiden als Flachwurzler enorm

Seine Sorge geht in zwei Richtungen. Zum einen sind die Wälder hierzulande noch immer von der Fichte beherrscht. Die Flachwurzler litten naturgemäß stark unter Trockenheit und seien zudem an den Sturmtagen im Februar dieses Jahres beschädigt worden. Die meisten Bäume stehen zwar noch, aber bei vielen sei durch Stürme das Feinwurzelwerk angeschlagen, erklärt Mehringer. Diese vorgeschädigten Fichten böten bestes Brutmaterial für den Borkenkäfer.

Zum anderen sei es derzeit eine der drängendsten Aufgaben, die Wälder für die sich anbahnende Klimaveränderung fit zu machen. Das bedeutet: Je mehr Mischwald, desto widerstandsfähiger. Darum seien die Waldbesitzer – die 12 000 Hektar Wald im Landkreis Erding sind zu 70 Prozent in Privat- und Kommunalbesitz – dazu angehalten, Fichtenreinkulturen umzubauen. Allerdings: „Wald wächst nur im Wald, in der Steppe wächst nichts mehr“, warnt Mehringer. Sterben die Fichten jetzt also durch Wassermangel und Borkenkäfer, könne auch Mischwald nicht mehr so einfach entstehen.

Erhöhte Waldbrandgefahr

Eine Folge der momentanen Trockenheit ist eine erhöhte Waldbrandgefahr. Neben der Zeit Anfang Juli ist das Frühjahr dafür üblicherweise die Jahreszeit, erklärt Ralph Kreitz, Leiter des Forstreviers Isen II. Die abgestorbenen Gräser und Äste auf dem Boden werden vom Ostwind quasi geföhnt, sagt Kreitz. Diese „knochentrockene Reisigauflage“ gerate schnell in Brand, besonders, da noch kein frischer Krautwuchs für etwas Feuchtigkeit sorgt. „Da reicht eine weggeworfene Kippe aus, um einen Waldbrand zu entfachen“, erklärt der Förster. Besonders risikobehaftet sind Lichtungen und Böschungen, etwa am Bahndamm.

Nachmittags Beobachtungsflüge

Kreitz ist einer der sieben Luftbeobachter im Landkreis, die seit einigen Tagen jeden Nachmittag in Propellerflugzeugen ihre Runden über Erding drehen und nach Feuer Ausschau halten. Die Aufklärungsflüge sind von der Regierung von Oberbayern angeordnet. „Wir fliegen eine feste Route ab und alarmieren direkt die Einsatzkräfte“, sagt Kreitz. So kann meist gelöscht werden, ehe es lichterloh brennt. Die größten Gefahren gingen neben Zigaretten von heißen Auspuffen, Grillgut oder in der Natur liegenden Flaschen und Scherben aus.

Während die Wälder derzeit einigem Stress ausgesetzt sind, ist die Frühjahrstrockenheit für die Landwirtschaft eher positiv, erklärt Dr. Josef Schächtl vom AELF. Die derzeit ausgesäten Pflanzen wurzelten notgedrungen in tieferen Schichten, wo noch Wasser vorhanden ist. „Diese Pflanzen können trockene Perioden in den Sommermonaten besser überstehen“, sagt Schächtl. Auch Pflanzenkrankheiten und Schädlinge könnten sich im trockenen Frühjahr weniger entwickeln.

„Wir wünsche und drei Tage Regen“

Allzulang sollte aber auch aus landwirtschaftlicher Sicht die Trockenheit nicht mehr anhalten. Den Keimlingen fehle das Oberflächenwasser, erklärt Schächtl. Einige Saaten hätten es da schwer. Während also viele Landkreisbewohner ob des schönen Wetters derzeit täglich frohlocken, sind sich die Land- und Forstwirte einig: „Wir wünschen uns drei Tage lang einen richtig feinen Landregen“, sagt Mehringer.