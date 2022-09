Widnmann-Palais: Stadt bremst Landkreis

Von: Hans Moritz

Bald eine Großbaustelle: das Widnmann-Palais in der Erdinger Altstadt. Hier soll wie bis in die 80er Jahre wieder ein Teil des Landratsamts einziehen. © Hans Moritz

Beim Umbau des alten Landratsamts an der Langen Zeile, stößt die Kreisverwaltung auf den Widerstand der Stadt als Genehmigungsbehörde.

Man sehe „wichtige Punkte äußerst kritisch“, ließ OB Max Gotz seinen Sprecher Christian Wanninger am Mittwoch mitteilen. Anders als verlautbart, sei „noch nichts in trockenen Tüchern“, so der OB.



Auf Vorbehalte der Stadt und des Landesamtes für Denkmalpflege stoßen laut Wanninger insbesondere die Pläne, den Innenhof des Widnmann-Palais’ zu überdachen. Ein Dach stelle eine „technoide Lösung dar, die dem Palais schadet“, so die Denkmalschützer. Gotz spricht sich für einen als Garten gestalteten Hof aus: „Alle städtebaulichen Konzepte für Erding sehen grüne Innenhöfe vor. An dieser prominenten Stelle hat der Landkreis Vorbildfunktion.“



Gotz will sich in Bezug auf eine Überdachung einer „vernünftigen Lösung aber nicht verschließen“. Bisher lägen jedoch zu wenige technische Details vor. Ihm ist zudem wichtig, dass der Durchgang von der Langen Zeile zur Roßmayrgasse öffentlich nutzbar bleibt. Das hat der Landkreis auch vor.



Im Zuge der Generalsanierung will der Landkreis die beiden Flügel im Süden und Norden abreißen und neue Bürotrakte bauen. Unter anderem das Büro Landrat soll hierher umziehen. ham

