Wieder Ärger in der Baugenossenschaft

Sanierungsstau und Schulden: Mitglieder wollen trotzdem nicht mehr zahlen und haben Angst

Von Michaele Heske

Die Baugenossenschaft Erding kommt nicht zur Ruhe. In der Hauptversammlung ging es - wieder mal - hoch her.

Erding – Die Vorstände der Baugenossenschaft Erding (BG), Karsten Vieth und Paul Reill, haben vor zwei Jahren ein marodes Erbe angetreten. Das kam in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend in der Stadthalle deutlich zum Ausdruck. Viele Häuser wurden seit Jahrzehnten nicht renoviert, geschweige denn saniert. Zudem sind die Kassen leer. Nun soll neues Kapital aus Mitgliederanteilen geschöpft werden. Doch das lehnen die Mitglieder ab. OB Max Gotz versuchte zu vermitteln.



„Das ist wie mit einem Auto. Der Besitzer hat alle roten Warnleuchten am Armaturenbrett ignoriert, jahrelang nichts repariert und war außerdem nie beim TÜV. Irgendwann bleibt der Wagen liegen“, zog Vieth einen Vergleich zur aktuellen Situation der BG.



Notwendige Wartungsarbeiten an den Altbauten seien unterblieben, die Bausubstanz habe deutlich Schaden genommen: „Jetzt sind hohe Kosten aufgelaufen“, erklärte Reill den 60 Mitgliedern. „Mehrere 100 000 Euro fehlen für Sanierung und Renovierung.“ Man habe zudem „endlich Transparenz über den Zustand jedes einzelnen Gebäudes im Besitz der Genossenschaft“, teilte der Vorstand mit. In Summe besitzt die BG 58 Mehrfamilienhäuser, 384 Wohnungen und 54 Sozialwohnungen in guter Lage für ihre 900 Mitglieder. Die Görresstraße 3 in Erding sowie einige Häuser an der Manzingerstraße müssten allerdings abgerissen werden. Das Gutachten für die Prielmayerstraße liege noch nicht abschließend vor: „Aber Dach und Heizungen sind auf jeden Fall fällig“, so Reill.



20 Prozent der Mieter zahlen außerdem deutlich weniger Miete, als es der Erdinger Mietspiegel vorsieht, an dem sich die Baugenossenschaft orientiert. Auch wenn es Reill und Vieth leid tue: „Es wird künftig Mieterhöhungen geben.“



Nach Jahren des Streits über die Ausrichtung der Baugenossenschaft Erding sowie wegen Dissonanzen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sorgten Vieth und Reill sowie Aufsichtsratsvorsitzender Peter Helmprecht abermals für Diskussionen. Ihre angekündigte „Zäsur und Neuausrichtung“ kam bei vielen Genossen nicht an.



„Wollt ihr uns kaputtmachen?“, fragte etwa eine Rentnerin, die seit 54 Jahren Mitglied sei. „Ich soll jetzt erneut einen Mietanteil kaufen, warum eigentlich? Wenn ich mir das nicht leisten kann, schmeißt ihr mich dann raus?“



Man wolle keine Ängste schüren, schaltete sich Gotz in die Debatte ein. „Ihre Wohnung ist sicher. Sie können sich in ihren Häusern zuhause fühlen. Ich will nicht, dass hier jemand mit Angst und Sorge rausgeht.“ Dafür gebe er sein Wort.



„Aber wir müssen nach vorne schauen. Ohne neuen Wohnraum hat die Baugenossenschaft keine Perspektive“, so Gotz. Ein neues Konzept sieht vor, 250 Wohnungen zu bauen, beispielsweise im ehemaligen Fliegerhorst. Dafür müssten allerdings weniger attraktive Grundstücke verkauft werden. Dabei gehe die BG freilich nicht nach dem „Shareholder-Value-Prinzip“ vor, so Gotz.



14 Millionen Euro Baudarlehen zahlt die BG aktuell ab. „Wir wollen zur Mitgliederfinanzierung zurückkommen, um Geld zu generieren. Die Mitglieder sind dabei natürlich unsere ersten Ansprechpartner“, so Helmprecht.



Eine angedachte Satzungsänderung brachte dann das Fass zum Überlaufen. Aufsichtsrätin und Juristin Clarissa Dums hatte die Satzung an die heutigen Bedürfnisse der BG angepasst. Zudem sollte darüber abgestimmt werden, ob für Gartenanteile, die nicht direkt zu den Häusern gehören, die Benutzer einen weiteren Mietanteil kaufen müssen, der bei 250 Euro liegen würde. Auch für Garagen und Stellplätze soll künftig ein Anteil fällig werden. „Wir werden überfahren“, beschwerten sich einige.



Zu einer Abstimmung kam es aus rechtlichen Gründen nicht mehr. Etlichen Genossen wurde die Diskussion zu viel, sie verließen den Raum und warfen ihre Stimmzettel vorab in den Kasten an der Türe. „Ein juristisches No-Go“, so Dums.



Vier Stunden dauerte die Versammlung. Am Ende hatten die Mitglieder die warmen Worte von Ministerin Ulrike Scharf und Landrat Martin Bayerstorfer anlässlich des 100-jährigen Bestehens der BG längst vergessen. mhe