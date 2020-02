Wieder über 1000 Flüchtlinge im Landkreis

Übervolle Hotspots in Griechenland und Italien, teils bedenkliche Zustände in den Ankerzentren – all das wirkt sich bis in den Landkreis Erding aus. Seit knapp einem Jahr kommen wieder mehr Asylsuchende an, seit Juni 2019 etwa zehn pro Woche.

Erding - Sie treffen vor allem aus den großen Erstaufnahmeeinrichtungen und den Ankerzentren ein. Dort werden Zuwanderer so lange aufgehalten, bis eine erste Einschätzung ihres Bleiberechts vorliegt. Der Landkreis ist darum intensiv auf der Suche nach neuen Unterkünften.

Landrat Martin Bayerstorfer berichtete der Presse über den Sachstand bei Asyl und Migration. Vor einem Jahr lebten im Erdinger Land 993 Geflüchtete in 74 dezentralen Unterkünften sowie in den beiden Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Oberbayern in Oberding und Lindum bei Dorfen. Ein Jahr später waren es 1026 Asylbewerber in 70 Unterkünften. Die Zahl Letzterer sank zuletzt wegen auslaufender Mietverträge.

Kleine Unterkünfte besser als Traglufthallen

Bayerstorfer ist überzeugt, dass kleine Quartiere etwa in angemieteten Wohnhäusern, aber immer auch noch Container wegen der Integration besser seien. Große Unterkünfte, etwa Traglufthallen, lehnt er wegen des sozialen Sprengstoffs ab. „Da befinden wir uns im Widerspruch mit der Regierung, die Einheiten mit 40 bis 50 Bewohnern lieber hat“, so Bayerstorfer.

Mehr als jeder dritte Geflüchtete im Landkreis kommt aus Nigeria, jeder Fünfte aus Afghanistan. Syrer werden im Landkreis fast gar nicht untergebracht.

Zahl der „Fehlbeleger“ sinkt

Insgesamt leben in den 70 Unterkünften 322 Fehlbeleger, also anerkannte Flüchtlinge, die aber nicht ausziehen können, weil sie keine Wohnung finden und sonst obdachlos würden. Ein Jahr zuvor waren es noch 390 Fehlbeleger gewesen. Vor dem Hintergrund der Zunahme der Anerkennungen ein Indiz, dass einigen Migranten doch der Sprung in ein eigenes Leben gelingt. Die meisten Migranten leben in Erding (216), Dorfen (192) und Taufkirchen (132).

Erleichterungen gibt es laut Bayerstorfer bei den Arbeitserlaubnissen, seit auch Flüchtlinge, die sich noch im Anerkennungsverfahren befinden, Tätigkeiten nachgehen dürften.

Fast alle haben keine Bleibesperspektive

Das Problem bei den Flüchtlingen, die neu kommen: „Die zugewiesenen Personen stammten bisher ausschließlich aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von unter 50 Prozent, vor allem aus Nigeria, Afghanistan und der Ukraine“, berichtet Bayerstorfer. Es werde zunehmend schwieriger, eine harmonische Belegung der Unterkünfte vorzunehmen, also eine Rücksichtnahme auf Nationalität sowie persönliche Situation.

Weiter intensive Betreuung der Geflüchteten

Der Landrat betont, dass Geflüchtete weiter intensiv betreut würden – von ehrenamtlichen Helferkreisen ebenso wie von Personal des Landratsamts und der Sozialverbände. Für jede Einrichtung gebe es Ansprechpartner mit festen Sprechzeiten. Auch das Asylmanagement, das 2019 von der Kirchgasse ins Landratsamt zurückgesiedelt ist, ist Anlaufstelle. Seit September bietet die Berufsschule einmal pro Woche eine Sprechstunde an.

Betreuung und Beratung in den Unterkünften nimmt das Kreispersonal vor. Für die Gemeinschaftsunterkunft in Oberding ist die Diakonie, für die in Lindum die Caritas zuständig. In Via betreut Migranten unabhängig vom Aufenthaltsstatus, vor allem neu zugewanderte und dauerhaft bleibeberechtigte Menschen.

Bayerstorfer erinnert zudem an die Wohnungslotsin und an die Integrationslotsin. Sie vermitteln Wohnungen beziehungsweise ehrenamtliche Tätigkeiten der Geflüchteten und arbeiten mit Firmen, Schulen und Kitas zusammen.