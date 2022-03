Wilhelm von Diez: Der wortkarge Historienmaler

Imposante Erinnerung an einen zurückhaltenden Mann: Das Diez-Denkmal im Stadtpark steht an der Lieblingsstelle des Malers. Seine Schüler stellten es 1907 auf. Diez’ Grab befindet sich im Alten Nordfriedhof in München.

Straßennamen in Erding

Erding - Er war ein hervorragender Maler und begeisterter Angler: Wilhelm von Diez. Nach ihm ist in Erding eine Straße bekannt. Und im Stadtpark erinnert ein Denkmal an ihn.

In unserer Serie über Erdinger Persönlichkeiten, denen zwar eine Straße gewidmet wurde, die selbst aber beinahe in Vergessenheit gerieten, wenden wir uns heute der Wilhelm-von-Diez-Straße zu. Sie führt vom Bahnübergang an der Haager Straße bis zur B 388. Dort mündet sie in die Friedrich-Herbig-Straße.

Wilhelm von Diez, der 1839 in Bayreuth zur Welt kam, war ein Maler und Illustrator der Münchner Schule. Als Historienmaler galt er als Spezialist für Pferde, Reiterei- und Kriegsszenen. An der Münchner Kunstakademie unterrichtete er ab 1871 zuerst als Lehrer, später als Professor. In den über 30 Jahren betreute er mehr als 1000 Schüler, über die auch die Verbindung nach Erding zustande kam.

Der Unterricht der angehenden Maler erfolgte bis dahin nur im Atelier. Erst die Erfindung der Farbtuben ermöglichte es, auch im Freien zu arbeiten. Diez wollte seinen Schülern die „Pleinairmalerei“, also die Malkunst unter freiem Himmel, beibringen, erklärt Kunsthistorikerin Heike Kronseder. Das schöne Städtchen Erding mit seiner historischen Altstadt bot sich dafür an und war durch die 1872 eröffnete Bahnstrecke von München aus auch gut zu erreichen.

Noch dazu bot Erding dem begeisterten Angler Diez an der Sempt geeignete Plätze. Besonders gern hielt sich der Professor mit seinen Schülern im Stadtpark auf. Dort setzten sie ihm nach seinem Tod 1907 an seinem Lieblingsplatz ein wuchtiges Denkmal. Carl Johann Becker-Gundahl hatte es entworfen.

Wilhelm von Diez war auch ein Zeitgenosse des Schriftstellers Ludwig Thoma, der mit dem berühmten Schlachtenmaler bei einer Bachauskehr in Dachau zusammentraf. Thoma beschrieb den Maler als wortkargen und zurückhaltenden Menschen, der sich in sehr ausgeprägtem Altbairisch artikulierte. Lachen habe man den Maler wenig gehört, nur beim Fischfang sei er zugänglicher geworden, so Thoma. Diez’ unzugängliche Art rief allerlei Anekdoten hervor.

+ „Familienglück“ heißt dieses Gemälde von Wilhelm von Diez von 1902, das im Museum Erding hängt. © Museum Erding

Sogar dem alten Prinzregenten soll er den Zugang zu seinem Atelier verwehrt haben. So spekuliert auch Albrecht A. Gribl in seinem Buch „Schatzkammer Erding“ über das Diez-Denkmal im Stadtpark, ob der massige, nur roh behauene Stein eventuell Parallelen zu Diez’ Persönlichkeit aufweist.

Zeugnisse über die Malausflüge mit seiner Klasse sind heute noch in Bildern seiner Schüler zu finden, die Titel wie „Landschaft bei Erding“ tragen, wie Kronseder herausgefunden hat. Auch das Museum Erding beherbergt einige Werke von Diez. Ihm ist auch in seiner Geburtsstadt Bayreuth eine Straße gewidmet. GERDA UND PETER GEBEL