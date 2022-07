Erding will Energieverbrauch stark senken

Von: Hans Moritz

Runter mit dem Regler: In den Sporthallen der Stadt Erding müssen sich die Sportler auf eine Abkühlung einstellen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Stadt Erding wird ihren Energieverbrauch stark reduzieren, um Gas und Geld zu sparen. Ein erstes Maßnahmenpaket stellten OB Max Gotz (CSU) und Stadtbaumeister Sebastian Henrich am Dienstag im Stadtrat vor.

Erding - Die ersten Schritte sind bereits eingeleitet, weitere sollen folgen. Der Ferienausschuss wird im August zusätzliche Beschlüsse fällen.



Gotz berichtete von einer Amtsleiterrunde im Rathaus, in der Vorschläge zur Energieeinsparung gesammelt wurden. „Die meisten kamen vom Hochbauamt und vom Bauhof“, sagte Henrich.



Betroffen davon sind das Hallen- und das Freibad. „Im Freibad haben wir die Temperatur um ein auf 23 Grad gesenkt und werden noch auf 22 Grad runtergehen. Die Hitze gleicht das aber aktuell aus“, sagte Gotz. Auch im Hallenbad wird am Thermostat gedreht – von 30 auf 28 Grad im Kinderbecken und von 28 auf 26 Grad im Schwimmerbecken. „Warmbadetage können wir uns nicht mehr leisten.“



Weiteres Einsparpotenzial sieht der Stadtbaumeister bei den Duschen in den Sporthallen. „In denen heizen wir auch im Sommer, um 35 Grad heißes Wasser vorhalten zu können. Damit wird es vorbei sein.“ Es sei „unfassbar, was wir da leisten“. Henrich wies darauf hin, dass die Stadt grundsätzlich überhaupt nicht verpflichtet sei, Warmduschen anzubieten.



Laut Gotz ist auch die Eishalle von den Sparmaßnahmen betroffen. Die Eiszeit werde verkürzt, „aber ohne den Spiel-, Trainings- und Jugendbetrieb nennenswert einzuschränken“.



Auch in den Gebäuden der Stadt wird sich etwas ändern. „Wir werden sehen, ob es bei der Raumtemperatur von 20 Grad bleibt.“ Jedes Grad weniger berge ein „enormes Einsparpotenzial“.



Drehen möchte der Bauhof an der Straßenbeleuchtung. „Das wird natürlich nicht zulasten der Verkehrssicherheit gehen, aber es gibt viele Bereiche, in denen wir das Licht dimmen können“, so Henrich. Gotz sekundierte: „Wir werden die Beleuchtung konsequent auf LED umstellen, ein Weg, auf den wir uns längst begeben haben, der aber noch nicht zu Ende ist.“



Auch der Winterdienst soll laut Henrich optimiert werden, um Diesel zu sparen.



Gotz verwies auf den Städtetag, der die Devise von 20 Prozent Einsparpotenzial ausgegeben habe – „und das ist eine ganze Menge“.



Herbert Maier (Grüne) erkundigte sich nach „intelligenten Thermostaten, die die Temperatur individuell an die Raumnutzung anpassen“. Diese Anregung will Gotz in den Ferienausschuss mitnehmen. „Ein Ziel ist, im Rathaus und bei den Stadtwerken einen Ansprechpartner zu benennen, der Spareffekte quantifiziert und dokumentiert“.



Christian Famira-Parcsetich, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung, kündigte an, Erding werde sich am „Wattbewerb“ beteiligen. Dabei handle es sich um einen Wettbewerb für Kommunen, bei dem es um den beschleunigten Ausbau der Photovoltaik geht, heißt es auf der Homepage. Ziel sei, die Energiewende durch den exponentiellen Ausbau von Photovoltaik zu beschleunigen, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. „Wattbewerb“ ermöglicht auch den Abruf der eigenen Daten im Vergleich zu denen anderer Kommunen. Die Stadträte begrüßten die Teilnahme einstimmig.

