Hoher Platzbedarf: Weniger Windräder

Von: Hans Moritz

Teilen

Wie viele Windräder werden eines Tages in Erding stehen? Jedenfalls längst nicht so viel, wie ursprünglich geplant. © Henning Kaiser/dpa

Wie geht es weiter mit der Windkraft im Erdinger Land? Es gibt interessante Neuigkeiten.

Erding - Fünf Jahre hat der Freistaat Bayern Zeit, 1,1 Prozent seiner Fläche für Windkraft auszuweisen. Bis Ende 2032 müssen es 1,8 Prozent sein. Das Thema treibt auch die Bürgermeister im Landkreis und die Energievision Erding (EVE) um. In deren Sitzung wurde deutlich: „Dieses Ziel werden wir sicher erreichen, die Flächen bringen wir her“, erklärte EVE-Geschäftsführer und Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst im Gespräch mit unserer Zeitung. In seiner Gemeinde laufen nun Planungen für ein Windrad an – bei Auerbach (siehe Nördlicher Landkreis).

Die Bürgermeister wollen die Planung von Windkraft-Vorranggebieten nicht aus der Hand geben, obwohl es nun Sache der Planungsverbände ist, ein Windkraftnetz über den Freistaat zu legen. Christian Breu, Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbandes München, nahm an der EVE-Sitzung teil. Er sagte zu, auf die Planungen der Erdinger Kommunen aufbauen zu wollen.



Bereits vor knapp zehn Jahren haben alle 26 Gemeinden dem Teilflächennutzungsplan Windkraft zugestimmt. Die von 2013 stammende Planung sieht vier Cluster vor: im Norden Wartenberg, Kirchberg und Fraunberg, im Osten Taufkirchen und Inning, im Südosten Buch und Lengdorf sowie im Süden Moosinning. Damals war von insgesamt 40 Windrädern die Rede.



Landrat Martin Bayerstorfer versichert unserer Zeitung: „So viele werden es auch wegen des technischen Fortschritts sicher nicht werden, eher maximal die Hälfte.“ Denn ein Experte hatte in der Sitzung berichtet, dass für große Windräder mit fünf bis sechs Megawatt Leistung ein Umgriff von 30 bis 40 Hektar notwendig sei. Stehen die Windräder nämlich zu nahe beieinander, behindern sie sich wegen der Verwirbelungen gegenseitig. „Das heißt auch, es wird bei uns keine Bündelung geben“, schließt Bayerstorfer darauf – „und wir halten die Flächenvorgabe trotzdem ein“.



Die Rathauschefs sind einer Meinung, dass der Teilflächennutzungsplan nun angepasst wird. „Dazu wäre es gut, rasch zu erfahren, wie es mit der 10H-Regelung weitergeht“, sagt Bayerstorfer in Richtung Ministerpräsident Markus Söder. Je größer die Abstände, so der Landrat, desto mehr dürften sich die Standorte in Wälder verlagern – wo sie weniger stören.



Der Kommunalpolitik ist auch klar: Wirkt sie bei der Planung nicht mit, legt der Regionale Planungsverband die Standorte fest. Bayerstorfer rät überdies, keine Zeit zu vertrödeln. Denn dann könnten private Investoren aufgrund des neuen Vorrangrechts die kommunale Planungshoheit unterlaufen. Deswegen hält er nichts von einer reinen Blockadehaltung, und stellt klar: „1,8 Prozent Vorrangfläche heißt auch, dass auf den anderen 98,2 Prozent keine Windräder errichtet werden dürfen.“



Die EVE verfolgt in Sachen erneuerbare Energien weitere Ziele: Bayerstorfer rechnet damit, „dass wir im Frühjahr 2023 die Genehmigung für einen Solarpark in der Mülldeponie im Sollacher Forst bei Isen erhalten.“ Auf dem Dach des geplanten Recyclinghofes in Erding soll ebenfalls eine große PV-Anlage entstehen – vorrangig für den eigenen Bedarf. Er hebt den Mix hervor: „Solarenergie vor allem im Sommer und tagsüber, Windenergie nachts und in den Wintermonaten, dazu noch Wasserkraft und Biomasse.“