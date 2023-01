Erding wird Wintermärchen-Wunderland

Von: Hans Moritz

Mit seiner Feuershow beeindruckte „Ritter Rainer“. Er hatte aber auch einen Rat an die Schaulustigen: „Hallo Kinder, bitte, bitte nicht nachmachen.“ Den ersten Märchenzauber gibt es noch bis Sonntag auf dem Schrannenplatz. © Peter Bauersachs

Märchenhaft geht es seit Donnerstag auf dem Schrannenplatz und Kleinen Platz zu.

Erding - Dort findet erstmals ein Winter-Märchenmarkt statt und bietet im Stundentakt noch am heutigen Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr auf drei Bühnen ein abwechslungsreiches Programm.



Märchenfiguren wie Aschenputtel, Frau Holle, tanzende Elfen und gestiefelter Kater prägen das Geschehen. Auch die Tanzwelt Erding und die Volksspielgruppe Altenerding beteiligen sich mit Märchenfiguren am Programm, durch das Tim Erny aus Kirchberg führt. Wilde Wikinger, kämpfende Knappen, Königinnen und Zauberer entführen die kleinen wie großen Besucher in die Welt von Freude, Zauber und Magie. Man erlebt auch einen wagemutigen Feuerspucker, geheimnisvollen Geschichtenerzähler, tapfere Ritter und sogar ein drei Meter großer Drache beeindruckt die Gäste.



Die Kinder können sich an diesem Wochenende jeweils nachmittags beim Mal-Workshop in märchenhafte Elfen verwandeln lassen. An etlichen Buden gibt es Speis und Trank sowie allerlei Accessoires. Die Idee zum Wintermärchenmarkt hatte Sascha Kolmikov, gelernter Maskenbildner und Besitzer von „Kolmikov’s Barbershop & Hairclub“. Mit seiner Frau Daniela stellte er ein interessantes Programm auf und organisierte die Veranstaltung. Mit dem Märchenmarkt möchten sie Kinder „weg vom Handy“ bringen, ihren den Tatendrang wecken, um zu erreichen, dass sich junge Menschen „Zeit für ihre eigene Entwicklung nehmen“. Der Erlös geht an die Behindertenwerkstätte. beet