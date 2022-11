Erding: Wohin mit dem Bauschutt?

Von: Gabi Zierz

351 Hektar Entwicklungsfläche weist der Fliegerhorst Erding auf, auf dem Bild ist der Bereich mit den Garagen und Hallen zu sehen. Die meisten werden abgerissen, was große Mengen an Bauschutt verursacht. © Hans Seeholzer (Archivfoto)

Für Bauschuttrecyclinganlagen in Erding kommen gleich zwei mögliche Standorte in Frage. Der eine nahe des Fliegerhortes nördlich des Wiweb ist besonders gut geeignet.

Erding – Wohin mit dem Bauschutt? Diese Frage beschäftigte die Stadträte am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Dort wurde eine Standortuntersuchung vorgestellt, die der Planungsverband (PV) Äußerer Wirtschaftsraum im Auftrag der Stadt erarbeitet hatte. Das Ergebnis: Es kommen zwei Standorte in Frage: nördlich von Siglfing und nördlich des Wehrwissenschaftlichen Instituts (Wiweb) östlich von Eichenkofen. Beide sind vorbelastet, denn dort gibt es bereits Kiesabbau und Asphaltmischanlagen.

Auslöser der Untersuchung waren mehrere Anträge von Unternehmen in den vergangenen Jahren, die Bauschuttbrech- und aufbereitungsanlagen errichten wollen. Die meisten habe man wegen Umfang und Lage sowie bauplanerischen Gründen nicht genehmigen können, erklärte Christian Famira-Parcsetich vom Stadtentwicklungsamt. Die Analyse soll helfen, geeignete Bereiche zu finden. Vor einem Jahr hatte die Stadt sie in Auftrag gegeben.

Jetzt zeigte sich, dass die beiden bisherigen Standorte geeignet sind, zumal es dort jeweils bereits eine Bauschuttaufbereitungsanlage gebe, wie Christian Schwander vom PV in seinem Vortrag betonte. Die Anlage nördlich von Siglfing habe eine unbefristete Genehmigung, die nördlich des Wiweb sei befristet.

Ein weiterer Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt, ist die Konversion des Fliegerhorsts. Die Umwandlung des gut 350 Hektar großen Areals von einer militärischen in eine zivile Nutzung wird ein Kraftakt und die Stadt Jahrzehnte beschäftigen. Sie strebt bekanntlich den Kauf aller Flächen auf Erdinger Flur an (wir berichteten). „Wenn wir sie nicht erwerben, sind wir investorengetrieben“, warnte OB Max Gotz (CSU). Die Verhandlungen mit der Bundesimmobilienanstalt Bima laufen bereits. Gotz sieht in der Schaffung dieses neuen Stadtquartiers „eine der ganz großen Chancen“ für Erding, erkennt aber auch, dass es in Teilen der Bürgerschaft durchaus Bedenken gibt. Der OB geht hier von größeren Mengen Bauschutt aus, „als wir uns vorstellen“, darunter auch viele Altlasten, die gesondert entsorgt werden müssen.

Die RP-Analyse bewertet beide Standorte positiv – mit leichten Vorteilen für die Wiweb-Lage. Schwander listete zahlreiche Kriterien auf – für ein geringes, mittleres und hohes Konfliktpotenzial.

Dabei spielten die Verkehrsanbindung und -belastung eine große Rolle, denn beim Wiweb-Standort geht Schwander davon aus, dass dieses über die noch nicht existierende Nordanbindung auf Fliegerhorst-Gebiet erschlossen werden könne. Diese plant die Stadt bekanntlich parallel zur Alten Römerstraße zu deren Entlastung. Sie ist für Gotz „ein wichtiger Bypass“. Denn sonst würde der Schwerlastverkehr durch Langengeisling fahren. Ein Unding für die Stadträte, wie Burkhard Köppen (CSU) betonte.

Auch der Durchgangsverkehr auf der Anton-Bruckner-Straße und in Eichenkofen sei nicht zu akzeptieren, betonte Gerhard Ippisch (Grüne). Die vom Landkreis geplante Nordumfahrung ist in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Sie könnte die Erschließung des Fliegerhorst-Areals zusätzlich verbessern, so Schwander.

Gotz zeigte sich beeindruckt, dass die Analyse beide Standorte bestätigt. „Damit können wir gut weiterarbeiten.“ Er sah aber auch, dass der Bereich nördlich von Siglfing keine große Ausbauperspektive hat, wie Schwander erklärt hatte. Denn dadurch würde man die Schwerlaster auf die Anton-Bruckner-Straße ziehen. Für Gotz ist der Wiweb-Standort mit Blick auf die Konversion „strategisch unabdingbar“.

Mit dem auf dem Fliegerhorst einmal anfallenden Bauschutt durch den Abbruch der Gebäude befasst sich derzeit übrigens die Masterarbeit eines angehenden Bauingenieurs der TU München, wie Famira-Parcsetich informierte. Infos zum Thema gebe es auch am Mittwoch, 14. Dezember, um 18 Uhr in einem Vortrag in der Reihe „Rundflug Fliegerhorst“ im Museum Erding. Dort geht es um „Bauen als Kreislauf – Aus Alt wird Neu“. Gotz hofft auf viele Besucher, denn: „Wir haben noch viel Aufklärungsbedarf.“