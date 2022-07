Ein Millionengeschäft

Von: Hans Moritz

Bunte Schlange: So sollen die Häuser entlang der B 388 im Baugebiet Poststadl eines Tages aussehen. Vorbild der Farbgebung ist die Erdinger Altstadt mit ihren Bürgerhäusern. © Helma Wohnungsbau

Einige hundert neuer Wohneinheiten entstehen derzeit in Erding. Die größte Baustelle befindet sich an der B 388 auf dem Postadl-Areal. Nur einen Steinwurf entfernt tut sich ebenfalls einiges – an der Greisslbräustraße unweit des Fliegerhorsts. Auf beiden Feldern betätigt sich das aus dem niedersächsischen Lehrte stammende Wohnbauunternehmen Helma.

Erding - Die Firma stellt nun Details der neuen Häuser vor – die Vermarktung hat begonnen. An der Max-Kraus-Straße am Poststadl errichtet Helma 26 Reihenhäuser. Hier sind auch andere Investoren aktiv.



Die dreigeschossigen Häuser bieten laut einer Pressemitteilung 127 bis 156 Quadratmeter große Wohnflächen. Die Objekte folgen nach Angaben des Investors einer klaren Grundordnung. Auf der ersten Wohnebene befinden der offen gestaltete Wohn-Ess-Bereich und das Gäste-WC. Das Obergeschoss bietet zwei gleich große Zimmer, die als Raum für den Nachwuchs, Gäste oder zum Arbeiten geeignet sind. Komplettiert wird diese Etage durch das große Badezimmer mit bodengleicher Dusche und Badewanne.



Im Dachgeschoss sind ein großes Schlafzimmer und ein zusätzliches Duschbad untergebracht. Zudem gehören zu jedem Reihenhaus zwei Stellplätze auf der Parkebene im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum eigenen Haus, das auch über Terrasse, eigenen Garten sowie vereinzelt eine Loggia verfügt. Helma errichtet die Häuser in Massivbauweise. Sie erfüllen die Vorgaben eines Effizienzhauses 55.



Die Objekte an der Greisslbräustraße sind in drei Zeilen zu je sieben Häusern aufgeteilt. Als Wohnfläche stehen zwischen 139 und 182 Quadratmetern zur Verfügung, die sich auf fünf bis sieben Zimmer verteilen.



Die Anordnung folgt laut der Mitteilung einer typischen Reihenhausplanung. Ein moderner Wohn-Ess-Bereich mit offener Küche und das Gäste-WC befinden sich im Erdgeschoss. Eine Etage höher bieten die Häuser Kinder- und Schlafzimmer sowie ein großes Bad, das jeweils mit Dusche und Wanne ausgestattet ist. Im Dachgeschoss finden sich ein weiteres Kinderzimmer und ein Raum für das Homeoffice. Hinzu kommt ein Keller.



Jedes Haus verfügt über Balkon und Terrasse sowie einen Stellplatz in einer Carportanlage. Zusätzliche Stellplätze hat jeder Bewohner vor der Anlage und im nördlichen Bereich des Quartiers.



Egal, ob Poststadl oder Greisslbräustraße – wer hier heimisch werden will, muss sich das auch leisten können. An der B 388 kosten die Objekte nach Angaben des Bauherren zwischen einer und 1,2 Millionen Euro. Im Greisslbräu-Quartier werden Preise zwischen 1,1 und 1,75 Millionen Euro aufgerufen.



Ein Helma-Sprecher berichtet auf Anfrage unserer Zeitung, dass beide Siedlungen „vermutlich Ende 2023 bezugsfertig“ sein werden. Helma wird den gesamten Bestand verkaufen, eine Vermietung ist laut dem Sprecher nicht vorgesehen.



Bemerkenswert ist die Bauvorgeschichte am Poststadl: Der Bebauungsplan stammt bereits aus den frühen 80er-Jahren. Wegen Unstimmigkeiten unter den Grundstückbesitzern konnte das Projekt erst 2020 in Angriff genommen. Die ersten Häuser der so genannten Schlange entlang der Bundesstraße sind bereits bewohnt.



Weitere Infos zu dem Vorhaben unter www.helma-wohnungsbau.de.

