Wolfra modernisiert

In den Riemerschmid-Hallen in Aufhausen ist die Saftkelterei Wolfra seit Jahrzehnten ansässig. © Valensina-Gruppe

Die in Erding ansässige Saftkelterei Wolfra steht vor einem Modernisierungsschub.

Erding - Die Valensina-Gruppe als Mutterkonzern wird in einem ersten Schritt insgesamt rund 7,5 Millionen Euro in das Werk an der Berghamer Straße investieren, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Presseerklärung. Zwei Abfüllanlagen werden modernisiert. Der Auftrag an die Zulieferer, die laut Valensina alle aus Deutschland kommen, sei bereits voriges Jahr erteilt worden.



Die Inbetriebnahme einer Glas-Einweg- sowie einer Glas-Mehrweg-Anlage wird laut Mitteilung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt. 2024 solle dann der zweite Schritt mit der Investition in den Trockenteil der neuen Mehrweg-Anlage folgen.



„Mit dieser umfangreichen Investition sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach Glasflaschen mit hoher Produktqualität und großer Flexibilität hinreichend bedienen zu können“, erklärt Geschäftsführer Felix Müller, der die Ausbauarbeiten verantwortet. „Es war bereits 2022 absehbar, dass unsere Kapazitätsgrenze bei Glasgebinden bald erreicht sein würde.“ Glas sei die Verpackung der Zukunft. „Daher ist ein Ausbau unserer Produktionskapazitäten am Glas-Standort Erding eine logische Konsequenz“, so Müller weiter.



Auch Umweltaspekte hätten eine Rolle gespielt. „Wir können dann auch effizienter und nachhaltiger abfüllen“, kündigt der Geschäftsführer an. Zudem erhöhe man die Kapazität. „Dies bietet uns nicht nur einen enormen Gestaltungsspielraum bei den eigenen Marken-Sortimenten, sondern eröffnet auch für unsere Geschäftskunden aus dem Private-Label-Bereich Optionen“, betont Valensina-Geschäftsführer Tino Mocken. ham