Erding: Würdiger Abschied, auch ohne Pfarrer

Von: Gerda Gebel

Gestaltet den Abschied: Trauerrednerin Bianka Mittermaier aus Erding. Die Auseinandersetzung mit dem Tod zieht mich nicht hinunter. Wenn die Seele ihren Frieden gefunden hat, kann ich wieder loslassen. Trauerrednerin Bianka Mittermaier über ihre Arbeit Sachbearbeiterin im Landratsamt Vier Bestattungen im Monat © Peter Gebel

Nicht immer gestalten Pfarrer eine Beerdigung. Immer häufiger lassen Angehörige sich beim letzten Weg eines Verstorbenen von einer Trauerrednerin begleiten. Bianka Mittermaier ist eine von ihnen.

Erding – Wer selbst schon einen lieben Angehörigen verloren hat, weiß genau, wie wichtig die richtigen Abschiedsworte bei der Beerdigung sind. Nicht nur den Pfarrern, sondern zunehmend auch Trauerrednern kommt diese wichtige Aufgabe zu. Bianka Mittermaier aus Erding hat sich zur Trauerrednerin ausbilden lassen und berichtet von ihren Erfahrungen.

Mit einer Tätigkeit in diesem Bereich hat sich Bianka Mittermaier schon länger auseinandergesetzt. Vor einigen Jahren bewarb sie sich als Bestattungsberaterin – und „wurde zum Glück nicht genommen“, sagt die 40-jährige Erdingerin, die seit mehr als 20 Jahren im Landratsamt Erding tätig ist. Dort hat sie selbst ihre Ausbildung absolviert, war als Ausbildungsleiterin für die Lehrlinge und Beamtenanwärter zuständig und ist aktuell in der Sachbearbeitung beschäftigt.

Auslöser für ihre Auseinandersetzung mit dem Tod ist Bianka Mittermaiers eigene Krankheitsgeschichte. Konfrontiert mit einer schweren Krankheit, die lange nicht richtig diagnostiziert werden konnte, ist sie schon durch einige Stürme des Lebens gegangen. „Da habe ich viel nachgedacht über den Sinn des Lebens und des Leidens“, erzählt sie. „Und da stellt sich manchmal die Frage, ob es schwieriger ist zu leben oder zu sterben.“

Vor einem Jahr gründete sie ihr Unternehmen „Abschiedsworte“, mit dem sie als Trauerrednerin ihre Dienste anbietet. In einem dreimonatigen Lehrgang mit Präsenzphasen in Frankfurt am Main lernte sie den Aufbau von Trauerreden und den Ablauf einer Beerdigung – bis zum letzten Lied. „Der Trauerredner muss ja der Fels in der Brandung sein für die Angehörigen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden“, weiß die 40-Jährige. Die Ausbildung beinhaltete auch ein spezielles Sprechtraining. „Es ist wichtig, Bilder zu vermitteln und mit Gefühl zu sprechen“, erklärt Mittermaier. Sie hat den Lehrgang mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen.

Vor dem Schritt in die Praxis machte sie ein Praktikum bei einem Bestattungsunternehmen und holte sich Tipps bei einer Kollegin. „Iris Menzinger ist schon länger als Trauerrednerin im Landkreis aktiv. Von ihr habe ich viel gelernt zum Einstieg“, sagt Mittermaier dankbar. Nicht nur durch die Serie „Das letzte Wort“ mit Anke Engelke als Trauerrednerin, sondern auch durch die vermehrten Kirchenaustritte erlebt die Branche einen regelrechten Boom.

„Die größte Gruppe unserer Kunden sind wirklich diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind“, sagt Bianka Mittermaier. Doch auch ältere Menschen, die noch in der Kirche sind, aber negative Erfahrungen mit Pfarrern gemacht haben, oder auch von Gott Enttäuschte kommen zu ihr. „Wenn alles Beten nichts geholfen hat und der Angehörige trotzdem gestorben ist, kann ich den Trauernden vielleicht trösten mit meinem eigenen starken Glauben“, hofft sie.

Auch Agnostiker (die die Möglichkeit einer höheren Macht nicht bestreiten) und Atheisten (die nicht an einen Gott glauben) gehören zu Mittermaiers Klienten. Der Kontakt wird meist über den Bestatter hergestellt, aber auch durch Empfehlung. Beim ersten Treffen wird festgestellt, ob man sich sympathisch ist. Dann erzählen die Angehörigen aus dem Leben des Verstorbenen, über die letzten Wochen, seine Interessen, Höhepunkte und Wünsche. Bianka Mittermaier entwirft dann eine individuelle Trauerrede, die in Absprache mit den Angehörigen angepasst wird.

Am Tag der Bestattung leitet sie die Zeremonie in der Aussegnungshalle oder am Grab (also nicht in der Kirche) in enger Zusammenarbeit mit dem Bestatter. „Ich bin dann schon früher vor Ort, kümmere mich, dass alles passt, die Blumen an der richtigen Stelle stehen, das Mikro funktioniert und die ausgewählten Lieder bereitstehen“, erzählt Mittermaier.

Selbstverständlich werde auch gebetet, wenn die Angehörigen das wünschen. Absolut frei sei man in der Auswahl der Lieder. Sie erzählt von einer Beerdigung, bei der für die Mama deren Lieblingslied „House Of The Rising Sun“ gespielt wurde.

Mehr als 15 Trauerfälle hat Bianka Mittermaier mittlerweile begleitet und lernt doch bei jeder Beerdigung etwas dazu. „Nach der Ehrenbezeugung am Sarg oder an der Urne nehme ich Kontakt auf mit dem Verstorbenen und sage ihm, dass ich die Feier für ihn mache“, sagt sie. Daraus gewinne sie Stärke.

Erforderlich für die Arbeit ist nach ihrer Ansicht ein einfühlsames und empathisches Wesen, viel Geduld – und: „Man muss Menschen und Geschichten mögen.“ Wichtig sei auch, wieder loslassen zu lernen. Wenn sie am Ende der Bestattung die Urne segnet, gibt ihr das eine tiefe Erfüllung, denn „ich habe den Verstorbenen gut auf den Weg gebracht“, sagt Mittermaier überzeugt.

Neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit im Landratsamt übernimmt sie etwa vier Bestattungen im Monat. Für das Gesamtpaket berechnet sie 250 bis 400 Euro, je nach Aufwand. Durch diese Arbeit hat sich Bianka Mittermaier auch selbst verändert. Sie sei viel „cooler“ geworden, erkenne mehr Wahrheiten an und könne besser zu ihren Überzeugungen stehen – egal, was andere denken, sagt sie. „Die Auseinandersetzung mit dem Tod zieht mich nicht hinunter. Ich trage den Fall bis zur Beerdigung mit mir, und wenn die Seele ihren Frieden gefunden hat, kann ich wieder loslassen.“