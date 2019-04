Wo die Flut droht, ist Bebauung tabu

Neue Überschwemmungsgebiete ziehen rechtliche Folgen nach sich

von Markus Schwarzkugler

Vielen Menschen im Landkreis Erding ist die Jahrhundertflut vom Juni 2013 noch in den Köpfen. Seit damals laufen die Bestrebungen in Sachen Hochwasserschutz auf Hochtouren. Einen ersten Schritt, um Hochwasserschäden zu minimieren, sieht das Landratsamt in der Ermittlung von Überschwemmungsgebieten durch das Wasserwirtschaftsamt (WWA) München. Wenn diese einmal festgesetzt sind, wird das weitreichende rechtliche Folgen für die Gemeinden und ihre Bürger haben.