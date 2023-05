Zahl der Wohngeldempfänger steigt stark an

So hat sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte im Erdinger Land in den vergangenen Jahren entwickelt. © zds Weinstadt

Laut Schätzungen und Hochrechnungen werden bald dreimal so viele Haushalte wie heute im Landkreis Erding vom Staat Wohngeld als Stütze erhalten. Es gibt eine Neuregelung.

Erding – Die Zahl der Bezieher von Wohngeld im Landkreis Erding dürfte bald beträchtlich steigen. Davon geht der Zeitungsdienst Südwest aus, der sich für seine Prognose auf Daten des Statistischen Bundesamts beruft. Die letzte Zahl stammt vom 31. Dezember 2021. Damals waren es 465 mit Wohngeld unterstützte Haushalte. Diese bekamen im Schnitt 237 Euro pro Monat, zusammengerechnet 1,32 Millionen Euro im Jahr ausbezahlt.

Wie sich diese Zahlen weiterentwickeln, dafür gibt es Schätzungen und Hochrechnungen. Die Bundesregierung geht von bundesweit insgesamt zwei Millionen Haushalten aus, die auf der Basis der Neuregelung in diesem Jahr einen Anspruch haben. Zuletzt waren es 572 000. Bleibt der Anteil der Haushalte im Kreis Erding an der Zahl der im Bund geförderten Haushalte unverändert bei 0,08 Prozent, wären das rund 1600 Haushalte – 1200 mehr als heute. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung.

Die Grundidee blieb im aktualisierten Wohngeldgesetz unverändert: Geld bekommen Menschen, deren Miete sonst für sie aus Sicht des Staats nicht bezahlbar wäre, aber auch Hausbesitzer, die mangels Einkommen mit dem Unterhalt Probleme haben.

Im Kreis Erding lag das durchschnittliche Wohngeld für diese Bevölkerungsgruppe zuletzt bei 237 Euro – Platz 27 unter 406 ausgewerteten Städten und Kreisen. Spitzenreiter ist der Kreis Offenbach in Hessen. Dort lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 290 Euro. Was eine unveränderte Unwägbarkeit des Systems zeigt: Wohngeld und Lastenzuschuss – die Unterstützung für Hausbesitzer – werden auch nach Miethöhen gestaffelt. Mehr Wohngeld kann also auch heißen, dass es sich um eine teure Gegend handelt.

Wohngeld gibt es seit 1965. Die Zielrichtung ist seither unverändert: Es soll Einkommensschwachen helfen, ihre Miete zu bezahlen oder ein Haus behalten zu können. Das Wohngeld setzt deshalb ein Einkommen aus Arbeit oder Rente voraus. Die Zahl der Haushalte im Kreis Erding wurde verlässlich zuletzt 2011 bei der Volkszählung bestimmt. Damals waren es insgesamt 51 490. Gemessen daran wären die 465 Haushalte, die bis Ende 2021 Wohngeld bekommen haben, 0,9 Prozent. Nimmt man die erwarteten 1600 Haushalte, wären das um die 3,2 Prozent – eine ganz andere Dimension.