Berufsschule Erding: Zeugnisse per Post

Von: Gabi Zierz

Bildungszentrum im Erdinger Norden: An der Freisinger Straße befinden sich die Berufsschule (links bis Mitte), die FOS/BOS (r.) sowie die Kreismusikschule (vorne). Erstere gibt es in Erding seit 154 Jahren. © Hans Seeholzer

Erding - Die Berufsschule Erding hat 170 junge Fachkräfte verabschiedet. Gefeiert wurde coronabedingt nicht, Zeugnisse, Preise und Lob gab es per Post.

Erding – 170 junge Fachkräfte haben jetzt zum Halbjahr die Berufsschule Erding erfolgreich abgeschlossen. 46 von ihnen wurden zudem für ihre besonderen Leistungen mit Preisen ausgezeichnet. Dies teilt die Schule mit. Pandemiebedingt musste die Abschlussfeier ausfallen, die Zeugnisse und Preise wurden per Post verschickt.

Dieses Prozedere bedauert Schulleiter Dieter Link, da die Absolventen bereits in ihrem letzten Ausbildungsjahr vor allem hätten lernen müssen, mit den Einschränkungen der Corona-Krise zurecht zu kommen, schreibt er es in einer Pressemitteilung. Deshalb erhielten die 26 Kfz-Mechatroniker, 25 Bankkaufleute, 22 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 17 Medizinischen Fachangestellten, 17 Zahnmedizinischen Fachangestellten, 13 Kaufleute für Büromanagement, 11 Fluggerätemechaniker, 10 Kaufleute im Einzelhandel, 5 Köche, 5 Verkäuferinnen, 4 Hotelfachleute, 3 Hotelfachleute/Europäisches Hotelmanagement, 3 Friseurinnen, 3 Maurer, 3 Fachkräfte im Gastgewerbe, 2 Restaurantfachleute und der Zimmerer mit dem Zeugnis einen persönlichen Brief Links und den jeweiligen Klassenleitern.

Darin beglückwünschen sie die jungen Menschen zu ihrem Durchhalte- und Leistungsvermögen: „Ihr habt es geschafft! Die Krise hat eure Fähigkeiten sogar besonders deutlich zu Tage treten lassen und euch gestärkt.“

Für die Preisträger gab es zweimal Post. Darin fanden sie ihre Urkunden und Preise mit einem Schreiben von Landrat Martin Bayerstorfer beziehungsweise OB Max Gotz. Schüler mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser erhielten den Anerkennungspreis der Regierung von Oberbayern.

Urkunden mit Geldpreis erhielten Maurer Josef Lanzl (Ausbildungsbetrieb Konrad Wolfbauer, Isen), Bankkaufmann Simon Meisl (Sparkasse Erding-Dorfen), Nadine Friedrich (Kauffrau für Büromanagement, A-on AG Oberding), Einzelhandelskaufmann Ayhan Ksova (Eurotrade Flughafen), Fluggerätemechaniker Benjamin Gartner (General Atomics Aero Tec Systems, Weßling), Friseurin Isabella Kiefer (Harrschneiderei Bonner & Otter, Ebersberg), Groß- und Außenhandelskaufmann Fabian Blumoser (Avnet Business Services, Poing), die Kfz-Mechatroniker Moritz Fischer (Autohaus Senftl, Langenpreising) und Martin Glaser (Autohaus Mundigl, Landshut), Köchin Gebrilia Rorong (Bräustüberl Weihenstephan, Freising), Koch Bastien Schwarz (Allianz Deutschland, Unterföhring), die medinische Fachangestellte Eva-Maria Bauer (Gemeinschaftspraxis Czarnecki, Dennhardt, Walenta, Wartenberg), die zahnmedizinische Fachangestellte Christina Lutz (Martin Gantner, Au) und Zimmerer Jonah Richardson (Knallinger Bau und Zimmerei, Oberneuching).

Urkunden ohne Geldpreis gab es für Maurer Markus Söhl (Franz Fischer GmbH, St. Wolfgang), die Kauffrauen für Büromanagement Julia Bigl (Group 7, Schwaig), Anna Oswald (Gewo Feinmechanik, Hörlkofen), Sabrina Pätzold (Group 7, Schwaig) und Theresa Baumgartner (Ing-Büro Wieder, Erding), Einzelhandelskaufmann Johann Pamin (Rewe, Erding), Einzelhandelskauffrau Lea Mai (Eurotrade Flughafen), die Fluggerätemechaniker Johannes Gaßner (Intercopter, Taufkirchen/München) sowie Maximilian Hertle, Jana Hiller und Lisa Schmitt (alle Lufthansa City Line, Flughafen München), die Groß- und Außenhandelskaufleute Tobias Kiefer (Stahlgruber, Poing), Justin Prause (Rewe, Erding), Anita Schäffler (Avnet Business Services, Poing), Victoria Duschek (Auer Baustoffe, Erding), Laura Rinkl (Hörmann KG, Anzing), Albert Weichmann (Moser Agrar & Baufachzentrum , Schweitenkirchen) und David Zink (Brüning-Megawatt GmbH, Hallbergmoos), die Hotelfachfrau Yevheniia Ihnatenko (Novotel München Airport, Flughafen), die Kfz-Mechatroniker Daniel Anhoffer (Erich Glaser, Dorfen), Markus Bauer (Auto Krojer, Taufkirchen/Vils), Elias Manuri (Schuttenbach GmbH, Anzing) und Andi Mayer (Auto Eder, Markt Schwaben), die med. Fachangestellten Stephanie Kauer (Praxis Meißner & Widmer, Garching) und Carina Waldherr (Internistisches Zentrum Heimstetten), die zahnmedizinischen Fachangestellten Lea Pollinger (Kieferorth. Praxis Dr. Tischer & Odintov, Freising) und Sarah Faltlhauser (Dr. Blechschmidt & Gruber, Erding) sowie Einzelhandelskaufmann Achim Ruan (Eurotrade, Flughafen).

Die Ehrenpreise der Franz-Eisenreich-Schulfondsstiftung, dotiert mit 200 Euro, erhielten: Einzelhandelskaufmann Achim Ruan (Eurotrade, Flughafen), Kfz-Mechatroniker Dominik Böhm (Werkstatt Johann Huber, Eitting), Kfz-Mechatroniker Julian D’errico (Autohaus Hans Maier, Erding). Den Preis des Landkreises gab es für Restaurantfachfrau Timea Ferenc (Wolfmühle, Forstinning).