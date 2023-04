Kommentar: Das Dilemma der Baustelle

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Peter Bauersachs

Wohnen bleibt ein Luxus - jetzt aber unter anderen Vorzeichen. Kein Wunder, dass die Kommunen die Lust an Großprojekten verlieren. Denn die eigenen Bürger profitieren davon meist nicht - unser Kommentar zum Wochenende.

Es ist ein Dilemma: Egal, welche politischen oder volkswirtschaftlichen Weichen gestellt werden: Wohneigentum wird für immer mehr Menschen unerschwinglich – gerade in einer Hochpreisregion wie München.



Lange Zeit waren Immobilien eine Kapitalanlage: Die Zinsen waren niedrig, die Rendite hoch – „Betongold“. Nun steigen die Zinsen, was Kredite deutlich teurer macht. Dieser Effekt setzt eine Kettenreaktion in Gang: Investoren schalten einen Gang zurück, der kleine Häuslebauer stellt seinen Traum von den eigenen vier Wänden zurück und bleibt in seiner Mietwohnung. Beides verschärft den Druck auf den Wohnungsmarkt: Der schon vorher große Mangel an Wohnungen trifft auf eine Zurückhaltung am Bau. Die Folge: Tendenziell werden Immobilien günstiger (aber immer noch für die meisten unbezahlbar), aber die Mieten steigen weiter.



Deswegen kann man Erdings OB Max Gotz verstehen, der diese Woche bei der IHK zugegeben hat, dass man gar nicht mehr groß Baugebiete ausweisen wolle – nicht nur, weil es sich viele Kinder der eingesessenen Bevölkerung nicht leisten können, sondern auch, weil die Kommunen Kitas, Schulen und Ganztagsbetreuungen bauen und betreiben müssen. Das kostet nicht nur viel (knappes Steuer-)Geld, problematischer ist: Das Betreuungspersonal kann man weder aus Beton gießen noch aus Holzbalken schnitzen oder aus Baustahl formen.



***



In bemerkenswerter Einmütigkeit kritisieren Wirtschaft und Politik die überbordende Bürokratie. Fordern kann man viel, mit der Umsetzung wird es indes schwer bis unmöglich. Unsere Gesellschaft hat sich so entwickelt, dass alles abgesichert sein muss, dass vor allem immer einer (ein anderer natürlich) schuld sein muss, wenn mal was schief läuft. Uns ist die Eigenverantwortung abhandengekommen. Alles muss ins letzte Detail rechtlich geregelt sein – eine Spielwiese für Verkäufer von Rechtsschutzversicherungen und Anwälte.



Auch der Wirtschaft muss klar sein, dass sie an dieser Entwicklung ihren Anteil hat. Geschäfte per Handschlag sind aus der Mode gekommen – leider.