Erding: Abschiedsvorstellungen in der Manege

Von: Mayls Majurani

Jongliert gerne: Zirkusdirektor Enrico Lauenburger. Am heutigen Mittwoch findet die nächste Vorstellung statt. © Mayls Majurani

Der Mitmachzirkus Diabolo gastiert noch bis Sonntag, 13. Februar, in Erding. Dann ist seine coronabedingte Zwangspause in Bayern beendet und er tourt wieder Richtung Heimat, nach Norden.

Erding – Der Mitmachzirkus Diabolo von Enrico Lauenburger und seiner Ehefrau Mandy Frank ist eigentlich an der Nordseeküste zu Hause. Doch mittlerweile steht der Zirkus coronabedingt schon so lange in Oberbayern, dass die Familie auch hier Wurzeln geschlagen hat: „Unsere Tochter kam vor einem Jahr in Erding zur Welt“, erzählt der stolze Papa und Zirkusdirektor Lauenburger. Bis einschließlich Sonntag steht das Diabolo-Zelt noch auf der freien Wiese an der Anton-Bruckner-Straße/Ecke Dorfstraße bei Siglfing. Dann geht es, verbunden mit einer Tournee, wieder langsam Richtung Norden.

Vor etwas über zwei Jahren startete der Zirkus Diabolo eine Bayern-Tournee. Als die Pandemie begann, steckte er in Unterschleißheim fest. Eine Rückfahrt nach Hause war nicht möglich, das dortige Gesundheitsamt habe es erst nicht erlaubt, sagt Lauenburger. Später hätten dann die finanziellen Mittel gefehlt. Schließlich sind es über 700 Kilometer bis zur Nordsee – und zwei Lastwagen verbrauchen ordentlich Sprit.

Finanzspritzen vom Staat habe es nicht gegeben. „Wir waren angewiesen auf das Jobcenter und sind irgendwie mit Spenden durch die Zeit gekommen“, erzählt der 34-Jährige. Aber nicht nur. Auch einen der beiden Lkw musste die Familie in der Zwischenzeit verkaufen, um sich über Wasser zu halten.

Bis Dezember steckte der Zirkus in Unterschleißheim fest, zwischenzeitlich kam Tochter Leann Rosalie in Erding zur Welt. So war klar: Wenn die Wintertournee beginnt, wird das Zelt auch in Erding aufgeschlagen.

Schlecht gelaunt ist der vierfache Vater im Gespräch mit der Heimatzeitung aber nicht. Vielmehr freut er sich, dass er wieder auftreten kann mit seinem Variété-Programm. Tiere hat der Zirkus keine, dafür aber ein auf Kinder abgestimmtes Programm mit Akrobatikeinlagen, Seiltanzshows, Feuerspuckern und einem Clown. Dazu gibt es ein Mitmachprogramm für Kinder mit Jonglieren und Seiltanz.

Der Beruf liegt Lauenburger in den Genen: Seit 1845 leitet seine Familie bereits Zirkusse, Lauenburger ist die achte Generation. Sein Vater ist der Clown im Diabolo, seine zehnjährige Tochter zeigt im Programm, was sie auf dem Seil drauf hat, und der vierjährige Sohn leitet eine kleine Westernshow. Ehefrau Mandy Frank sei mit 29 Jahren die jüngste Zirkusdirektorin Europas, sagt Lauenburger. Und wenn er von seinem Programm erzählt, scheint er überhaupt keine Alltagssorgen zu haben. Vielmehr wirkt er aufgeregt vor seinem nächsten Auftritt. Das will er auch anderen Menschen weitergeben: „Einfach mal für zwei Stunden die Seele baumeln lassen.“

Der Zirkus Diabolo gastiert noch bis kommenden Sonntag in Erding. Die Vorstellungen beginnen von Mittwoch bis Samstag jeweils um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Der Eintritt kostet je nach Besucheralter und Sitzplatz zwischen 12 und 18 Euro. Infos gibt es unter Tel. (0 15 78) 3 59 47 88.