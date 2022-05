Zu teuer: Schulen müssen warten

Von: Hans Moritz

In die Warteschleife muss unter anderem der Physik-Trakt der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding. © Hans Moritz

Die Preisexplosionen bei Baustoffen wirkt sich jetzt auch auf die ersten Baumaßnahmen des Landkreises aus.

Erding - Aufgrund der „angespannten wirtschaftlichen Marktlage“, so Matthias Huber von der Kreisverwaltung im Bauausschuss, müsse man die für heuer vorgesehenen Umbauten im Physikbereich der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding und im Chemie-Trakt der Realschule Taufkirchen um ein Jahr auf 2023 schieben.



Der Ausschuss stimmte zu, allerdings erst, nachdem Huber versichert hatte, dass die Verzögerung mit den Schulleitungen abgesprochen worden seien. „Sie haben natürlich nicht mit Begeisterung reagiert, gehen den Schritt aber mit“, so Huber. Er erklärte zudem, dass es nicht um Mängel an den Häusern wie ein undichtes Dach, und nicht um Erweiterungen gehe. „Sonst hätten wir es durchgezogen“, stellte er klar. „Die Sanierungen können wir aber noch einmal schieben.“ 870 000 Euro werden für beide Schulen in den Kreishaushalt des kommenden Jahres eingestellt. „Und in den Sommerferien 2023 werden wir es definitiv angehen“, versprach Huber.



Als Gründe nannte er nicht nur die aufgrund der Pandemie und des Krieges in der Ukraine stark steigenden Kosten für Rohstoffe, insbesondere für Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe sowie Asphalt, sondern auch Lieferengpässe und aufgrund gestiegener Dieselpreise deutlich höhere Transportkosten. Hubers Hoffnung: 2023 könnte sich die Lage etwas beruhigt haben.



Er berichtete zudem, dass es aufgrund der Marktsituation für viele Firmen immer schwieriger werde, ihre Angebote zu kalkulieren. Hinzu komme, dass Facharbeiter verstärkt in ihre Heimatländer abwanderten. Die Folge aus alledem: „Viele Firmen geben derzeit gar keine Angebote ab“, beklagte Huber. Man müsse mit erheblichem Zeitverzug rechnen.



In der gleichen Sitzung gab der Bauausschuss für die europaweite Ausschreibung der Erweiterung der Integrierten Leitstelle in Erding Grünes Licht. Den Platz dafür tritt der Freistaat vom benachbarten Polizeiareal ab. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) berichtete, die Fläche wachse von 740 auf 1800 Quadratmeter. Dies sei unumgänglich, weil Kapazitäten geschaffen werden müssen, um im Falle eines Ausfalls die Landshuter Leitstelle aufnehmen zu können. Im Zuge der Erweiterung bekommt die Leitstelle eine neue Technik. ham