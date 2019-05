Zukunft von 121 Sozialwohnungen offen

Wie wichtig der Bau neuer Sozialwohnungen ist, zeigt eine besorgniserregende Statistik des Landratsamts. Immerhin: In Erding kommen 65 neue Einheiten dazu.

Erding – Der überhitzte Wohnungsmarkt trifft vor allem Mieter mit kleinem Geldbeutel. Der Sozialwohnungsbau ist mehr denn je in den Fokus gerückt. Wie dringend Handlungsbedarf besteht, zeigt eine Statistik des Landratsamtes, der zufolge zwischen 2024 und 2028 allein in der Stadt Erding 121 Sozialwohnungen durch vorzeitige Darlehensrückzahlung aus der Sozialbindung fallen. Deren Eigentümer haben danach die Möglichkeit, diese Einheiten auf den regulären Markt zu bringen. Vereinzelt dürfte das passieren.

Umso wichtiger ist es, dass neue Sozialwohnungen dazukommen. Hier tut sich vor allem die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises hervor. Nach der Fertigstellung von 21 Apartments in Taufkirchen erfolgte gestern der Spatenstich für 65 weitere in Altenerding (wir berichteten).

Dass kommunaler Sozialwohnungsbau in den meisten Rathäusern noch keine herausgehobene Rolle spielt, zeigt eine weitere Statistik der Kreisverwaltung: Sieben Gemeinden verfügen weder über frei finanzierte noch über geförderte (Sozial-)Wohnungen. Insgesamt sind es knapp 550 Einheiten im Eigentum der Kommunen.

Das Gros befindet sich erwartungsgemäß in der Kreisstadt mit 270 frei finanzierten und 73 geförderten Wohnungen. Hinzu kommen in Erding 572 Sozialwohnungen diverser Bauträger, darunter private, aber auch Baugenossenschaft Erding, Oberbayerische Heimstätte und eben Wohnungsbaugesellschaft.

Landrat Martin Bayerstorfer und OB Max Gotz (beide CSU) erklären, dass staatlich geförderte Sozialwohnungen nur gegen Berechtigungsscheine vergeben würden, die im Landratsamt und in Erding im Rathaus erhältlich seien. In der Regel braucht man das Dokument auch bei frei finanzierten Apartments.

Das Angebot deckt die Nachfrage bei Weitem nicht. Auf der Warteliste des Landkreises stehen nach Angaben von Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer 40 Personen beziehungsweise Familien.

In der Stadt Erding gingen nach den Worten von Rathaussprecher Christian Wanninger allein im vergangenen Jahr 173 Anträge auf eine Sozialwohnung ein, von denen 71 mangels Bedürftigkeit abgelehnt worden seien. 17 Bewerbern konnte Erding helfen. Allerdings, so Wanninger weiter, „versäumten es 116 Bürger, einen Wiederholungsantrag zu stellen“.

Trotz des verstärkten Baus günstiger Mietwohnungen – allein in Klettham baut die Oberbayerische Heimstätte des Bezirks Oberbayern derzeit 106 – dürfte sich die Lage in den nächsten zehn Jahren nicht entspannen. Das liegt nicht nur am Zuzug, sondern auch an der Sozialbindung, die bei 121 Wohnungen bis 2028 ausläuft. Allerdings betonen Bayerstorfer und Gotz, dass sie an sämtlichen Sozialwohnungen festhielten. Bei Wohnungsbaugesellschaft und Baugenossenschaft gehöre die Sozialbindung zu den Grundsätzen.

Den Spatenstich in Altenerding nannte Bayerstorfer deshalb ein freudiges Ereignis. „Wohnen ist ein Grundrecht, wie eine zweite Haut.“ Bis zum Sommer 2020 entstehen auf städtischem Grund im Erbbaurecht für rund 14 Millionen Euro in sieben Mehrfamilienhäusern 65 Apartments. Der Quadratmeterbaupreis liege bei unter 3000 Euro, die Miete pro Quadratmeter bei 9,50 Euro. Gotz wies auf den geringen Grundstückspreis von 300 Euro pro Quadratmeter. „Die Gemeinden haben das Problem erkannt und sind daran, es zu lösen.“ Beide kritisierten die Förderprogramme, deren Anforderungen die Bau- und damit die Mietpreise unnötig in die Höhe trieben.