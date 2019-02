Kronthaler Weiher: Heuer gibt’s beträchtliche Behinderungen

Wer heuer den Kronthaler Weiher aufsucht, muss mit beträchtlichen Behinderungen rechnen. Davor hat CSU-Stadtrat Burkhard Köppen gewarnt

Erding – „Wir brauchen das ganze Jahr, um die zusätzlichen Parkplätze anzulegen sowie die neue Straße an den Lärmschutzwall zu bauen. Solche Dimensionen können im Winter gar nicht bewältigt werden“, erklärte der Vize der CSU-Stadtratsfraktion, am Stammtisch seiner Partei. „Dafür werden wir danach über 700 Stellplätze verfügen“, stellte er in Aussicht.

Die seien nicht nur für das Erholungsgelände wichtig, sondern auch für den nahen Volksfestplatz mit Herbstfest und Sinnflut sowie für die geplanten Sportstätten in den Geislinger Ängern. „Mit den zusätzlichen Kapazitäten können wir in fußläufiger Entfernung ordentlich Druck rausnehmen“, so Köppen.

Er verteidigte die Entscheidung, Parkgebühren zu erheben. „Zum einen animieren wir vielleicht den einen oder anderen, aufs Fahrrad umzusteigen. Vor allem aber verhindern wir Dauerparker.“

Kurz vor Beginn der Freiluftsaison appelliert Köppen an alle Naherholer, trotz möglicher baustellenbedingter Engpässe stets die Rettungswege freizuhalten. 2018 sei das oft nicht der Fall gewesen. Mehrfach wurde abgeschleppt. „Gnade uns Gott, wenn da was passiert.“