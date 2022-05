Busunternehmer schlagen Diesel-Alarm

Von: Hans Moritz

Teurer Stopp: Die Busse des Unternehmens Scharf tanken auf dem Firmengelände. Von den Preissprüngen bleiben sie deshalb nicht verschont. © Martin Scharf

Auf die stark gestiegenen Spritkosten können viele Verbraucher reagieren, indem sie weniger Auto fahren. Busunternehmer können das nicht, die Dieselpreisspirale nimmt für die ersten Betriebe existenzbedrohende Ausmaße an.

Erding - Der Landkreis gewährt ihnen ab sofort vorübergehend und auf freiwilliger Basis Kraftstoff-Zuschläge. Es geht um sechsstellige Beträge – pro Monat.



Sein Rekordhoch hatte der Diesel am 11. März mit 2,32 Euro pro Liter erreicht. Die Preise sind zwar wieder gesunken, liegen aber nach wie vor weit über dem Niveau aus der Zeit vor dem Krieg in der Ukraine. Unklar ist, wie sich das Entlastungspaket des Bundes auswirkt. Schätzungsweise wird der Liter Diesel um 14 Cent günstiger. Er bleibt aber so teuer, dass die üblichen Anpassungsklauseln zwischen den Unternehmen und den MVV-Landkreisen nicht ausreichen, um die Inflation auszugleichen.



Am Montag berichtete Katrin Neueder von der Verwaltung im Verkehrsausschuss des Kreistags, dass „den Unternehmen zur kurzfristigen Sicherung der Liquidität bereits Mitte März ein Vorschuss in Höhe von 15 Prozent der Zahlungen vom Januar gewährt wurde“. In diesem Fall waren es für den Linienverkehr im Erdinger Land 111 000 Euro, im reinen Schülerverkehr 13 000 Euro. Sie kündigte an, dass auch in naher Zukunft solche Extrazahlungen erforderlich sein könnten. Für die nächsten Monate rechnet Neueder allerdings mit einer gewissen Entlastung und damit Zusatzausgaben in geringerer Höhe.



Neu ist das Prozedere nicht, Dieselzuschüsse gab es laut Neueder auch schon während der Finanzmarktkrise 2008.



Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag der Verwaltung und des MVV zu. Die Sonderzahlungen sind außervertraglich und werden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ausbezahlt. Zudem können sie umgehend wieder eingestellt werden, sollte der Dieselpreis merklich sinken. Zudem ist die Regelung befristet – bis zur nächsten regulären Anpassung des Preisindexes im April 2023.



Weiter betonte Neueder, dass alle Verkehrsunternehmen gleichbehandelt würden, um nicht gegen das Vergaberecht zu verstoßen oder staatliche Förderung aufs Spiel zu setzen. Sollte es Zahlungen aus etwaigen Rettungsschirmen an die Verkehrsunternehmen geben, „werden diese bei den Sonderzahlungen berücksichtigt“. Eine Doppelförderung werde es nicht geben.



Der Landkreis, betonte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), müsse die Zuschüsse nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen. Er berichtete, dass Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) Soforthilfen in Aussicht gestellt habe. Deren Höhe sowie vertragliche Gestaltung seien aber noch unklar. Deswegen sei nicht absehbar, wie viel der Landkreis in den kommenden Monaten zusätzlich in den ohnehin hoch defizitären ÖPNV stecken muss.



Georg Els (FW) stellte sich hinter den Zuschuss, forderte aber, dass alle MVV-Landkreise genauso verfahren müssten. „Sonst sehen wir schlecht aus.“ Neueder sagte, genau das sei der Plan. Der Landkreis Freising beispielsweise habe bereits zugestimmt. Die anderen wollten folgen.

