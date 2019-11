Rauch bei Amadeus und ein Unfall auf der Weißbräu-Kreuzung

Zwei Alarme nahezu gleichzeitig haben am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte in Erding auf Trab gehalten.

Erding – Im Rechenzentrum Amadeus in Aufhausen zog Qualm durch einige Büros, auf der Weißbräu-Kreuzung am anderen Ende der Stadt waren – einmal mehr – zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 14.45 Uhr forderte die Leitstelle Erding die Feuerwehren Altenerding und Erding, Polizei sowie Rettungsdienst an. Beim Rechenzentrum Amadeus in Aufhausen hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen, der Werksschutz meldete dichten Qualm. Beim Eintreffen der Retter war davon nicht mehr viel zu sehen, dennoch roch es in mehreren Büros über zwei Etagen verteilt nach einem Brand.

Atemschutztrupps konnten die Ursache alsbald ausfindig machen: einen Schmorbrand in einer Steuerung der Sonnenschutzrollos. Die betroffenen Bereiche wurden entraucht, die Kräfte konnten nach einer knappen Stunde wieder zurückkehren.

Fast zeitgleich wurde ein Unfall auf der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße/Sigwolfstraße gemeldet. Nach Angaben der Erdinger Polizei wollte ein Erdinger (55) mit seinem Hyundai auf der Weißbräu-Kreuzung nach links auf die Sigwolfstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Ford S-Max, der von einem 54 Jahre alten Taufkirchener gesteuert wurde. Beim Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Ein Hund im Ford kam unversehrt davon. Das Frauchen holte ihn ab. Der Rettungsdienst lieferte die Verletzten ins Erdinger Klinikum ein. Die Feuerwehr band auslaufende Stoffe und räumte Wrackteile von der Straße. Der Sachschaden dürfte bei etwa 10 000 Euro liegen. ham