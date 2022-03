Zwei weitere Schulen werden zu Baustellen

Von: Hans Moritz

Teilen

Knapp 20 Jahre nach seiner Eröffnung ein Sanierungsfall ist das Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding, zumindest dessen Westfassaden. © Hans Seeholzer

Der Landkreis Erding nimmt zwei weitere Schulen in Angriff, die modernisiert beziehungweise saniert werden müssen.

Erding - Die größte Schulbaustelle des Landkreises ist derzeit am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) zu besichtigen. Dort entstehen eine neue Dreifach-Turnhalle und ein Unterrichtsgebäude. Heuer und 2023 werden zwei weitere dazukommen: In der Herzog-Tassilo-Realschule (HTR) muss der Physiktrakt umgebaut werden. Und am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) ist nach nicht einmal 20 Jahren ein Teil der Holzfassade ein Sanierungsfall. Mit beiden Vorhaben befasste sich am Montag der Bauausschuss des Kreistags.



Drei der vier Physikräume der HTR stammen noch aus der Gründerzeit der Schule 1973. Sie seien nicht nur abgenutzt, zudem sei der Physikunterricht praxisorientierter, erklärte Architekt Wendelin Burkhardt. Die Räume müssten deshalb umgestaltet werden. Die Gesamtkosten bezifferte er mit rund 530 000 Euro. Nur Lehrsaal I soll seine Stufenform behalten. Aus dem Lehrsaal II wird ein Vorbereitungsraum mit Sammlung. Aus der bisherigen Sammlung wird ein zusätzlicher Übungsraum. Dann hätte man zwei Übungsräume und einen Lehrsaal.



Burkhardt kündigte an, dass alle festen Einbauten und losen Möblierungen entfernt würden. Auch die Installationen werden erneuert. Der bisherige Stufensaal wird laut Planer so umgestaltet, dass er aus zwei Ebenen mit Treppe besteht.



Die Fördermöglichkeit wird laut Verwaltung geprüft, die Arbeiten sollen während der sechswöchigen Sommerferien erfolgen. Der Ausschuss stimmte einhellig zu.



Deutlich jünger, aber ebenfalls ein Sanierungsfall ist das KAG. Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung berichtete, dass einige Querbalken an den Westfassaden morsch seien. „Es besteht die Gefahr, dass Teile herabfallen“, erklärte Huber. Hier würden zur Absicherung Netze gespannt. Doch das sei nur eine kurzfristige Lösung. Mittelfristig, das heißt ab 2023, soll es eine dauerhafte Lösung geben. Huber stellte mehrere Varianten vor, nicht zuletzt aus Kostengründen entschied sich der Kreistag für die kostengünstigste, die immer noch mit 168 000 Euro zu Buche schlagen wird.



Die weißen Lamellen, die die Fassaden prägen, werden nach den Worten Hubers abgehängt und eingelagert. Sie könnten zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden. Die dahinter liegenden schwarzen Platten werden, soweit nötig, ersetzt. Alle Westfassaden werden neu gestrichen – wieder in Schwarz, laut Georg Nagler (SPD) und Rudolf Waxenberger (CSU) ohnehin eine zeitlose Modefarbe. Weiter schlug Waxenberger vor, die Wände, die von außen nicht einsehbar sind, könnten von Schülern künstlerisch gestaltet werden. Dieser Beschluss erging ebenso einstimmig.



Auch zum AFG hatte Huber eine Neuigkeit: Sechs Gewerke für die Sporthalle seien mittlerweile vergeben, die Kosten bewegten sich trotz explodierender Preise 1,2 Millionen Euro unter der Schätzung. ham