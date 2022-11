Erdinger Adventskalender setzt Lichtpunkte in der Vorweihnachtszeit

Von: Gabi Zierz

Freuen sich auf kreative Veranstaltungen (v. l.): KBW-Geschäftsführer Hans-Otto Seitschek, OB Max Gotz, Museumsleiterin Heike Kronseder, Sandra Angermaier und Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing). Nicht auf dem Bild: Gertrud Eichinger, die den Flyer grafisch umgesetzt hat. Ein Erlebnis für alle Sinne Dankesbriefe und Versandaktion © Peter Bauersachs

Seit zehn Jahren steht der Erdinger Adventskalender für Kultur und Begegnungen. Heuer gibt es wieder ein bezauberndes Programm, das Lichtpunkt setzen will.

Erding – Es war eine bezaubernde Idee, die das Katholische Bildungswerk (KBW) vor zehn Jahren auf den Weg brachte und die bis heute trägt: der Erdinger Adventskalender „Auf Weihnacht’n zua“. Zum runden Geburtstag gibt es auch heuer 24 kleine Veranstaltungen, die den Advent mit allen Sinnen erlebbar machen und Lichtpunkte setzen sollen, wie KBW-Geschäftsführer Hans-Otto Seitschek bei der Programmvorstellung betonte.

Sie fand im Stahl-Museum statt, wo dessen Leiterin Heike Kronseder zum Kaffee einen Schoko-Walnusskuchen mit Buttercreme-Topping kredenzte, auf dem der Flyer optisch verewigt war: in Form einer essbaren Oblate. Gemeinsam mit Carina Dollberger (KBW) und Sandra Angermaier (Kreisverein für Heimatschutz und Denkmalpflege) hat Kronseder ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das ihr selbst große Freude bereitet.

Diese Freude kommt auch bei den Besuchern der halbstündigen Veranstaltungen an, die meist um 16 Uhr beginnen. Beitrag: jeweils vier Euro. Davon ausgenommen ist die Andacht am 22. Dezember in der Stadtpfarrkirche. Die Dauerkarte kostet 24 Euro. Das KBW bittet um Anmeldungen unter Tel. (0 81 22) 16 06 oder per E-Mail an info@kbw-erding.de.

Zum Auftakt am Donnerstag, 1. Dezember, erzählen Kronseder, Dollberger und Angermaier im Stahl-Museum bei Kuchen und Punsch vom Advent, der Zeit der Erwartung. Am Freitag, 2. Dezember, gibt es einen Kunstspaziergang mit Harry Seeholzer im Stadtpark. Auch zwei Kirchenführungen – am 5. Dezember im Heilig-Geist-Kircherl und am 9. Dezember in St. Paul – und eine Stadtteilführung (12. Dezember mit Doris Bauer) finden statt.

Außerdem wird gewichtelt (14. Dezember im Widnmann-Gartenpavillon), gebastelt (13./15. Dezember im Stahl-Museum), vorgelesen (6. Dezember mit Silke Hörold-Ries in der Stadtbücherei) und musiziert. Beliebt ist das Harfenkonzert von Barbara Poeschl-Edrich, die heuer am Mittwoch, 7. Dezember, im Heilig-Geist-Kircherl zu erleben ist. Dazwischen wird dazu animiert, aneinander zu denken und einem geschätzten Menschen eine handschriftliche Karte zu schreiben.

Anregungen zu weihnachtlicher Deko gibt Angermaier bei sich zu Hause (8. Dezember). Dort im Garten werden am 21. Dezember auch die Rauhnächte eingeräuchert. Am 16. Dezember öffnet die Galerie Reiter ihre Pforten. Im Museum Erding werden Schätze aus dem Depot geholt (19. Dezember). Am 20. Dezember wird die Moschee der Islamischen Gemeinschaft in Erding besucht und die Bedeutung von Engeln im Islam besprochen.

Auch Tipps zum Hingehen enthält das Programm: am 3. Dezember zum Nikolausmarkt in Wartenberg, am 11. Dezember zur Liedertafel Erding im Frauenkircherl. am 18. Dezember zur LebendenKrippe (17 Uhr) und an Heiligabend zum Turmblasen auf dem Schrannenplatz (Beginn: 17 Uhr).

„Wir wollen den Menschen nahe sein, die Dunkelheit und Einsamkeit spüren“, betonte Seitschek. Als „herrliche Tradition mit beachtlichen Besucherzahlen, selbst in der Pandemie“ bezeichnete OB Max Gotz den Adventskalender, dessen Schirmherr er ist. So erlebten gerade alleinstehende Menschen Gemeinschaft.

Wie gut das vielen tut, erfahren die Veranstalter in Gesprächen, aber auch in Briefen, die sie erreichen. „Der Adventskalender bedeutet für mich Weihnachten“, habe eine Teilnehmerin geschrieben, erzählte Angermaier gerührt: „Dann weiß man, welch tiefen Sinn der Adventskalender hat.“

Selbst die Pandemie-Hochphase 2020 hat man gemeistert. Das KBW entschied sich spontan für eine Versandaktion und verschickte Briefe an bis zu 50 Interessierte – mit Texten, Liedern oder Bastelanleitungen. „Damit haben wir vielen Leuten eine Freude gemacht“, blickte Seitschek zurück. Zum Zehnjährigen gibt es auch das Begleitbuch zur Reihe, das nichts von seiner Aktualität verloren hat. Es ist gegen eine Spende im KBW und im Stahl-Museum erhältlich.