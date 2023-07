Das Partyspiel Bierpong wird zum Sport: Erdinger Brauhaus ist Hauptsponsor der Bundesliga

Von: Lea Warmedinger

Startklar für die Bundesliga sind Nico Beckmann (l.) und Wolfgang Kuffner. © lea

Das Erdinger Brauhaus ist Hauptsponsor der neuen Bierpong-Bundesliga. Das hat das Traditionsunternehmen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Erding – Das Spiel Bierpong wird mit Tischtennisbällen und mit Bier gefüllten Bechern ausgetragen und ist vor allem auf Partys beliebt. Seit 2020 gibt es für diesen Sport eine Bundesliga – und das Erdinger Brauhaus ist nun der erste Titelsponsor.

Die Grundregeln in der Bundesliga bleiben die gleichen: zwei Zweier-Teams stellen sich jeweils hinter an zehn an der Stirnseite eines Tisches aufgestellten Plastikbechern auf. Abwechselnd versuchen die Spieler, mit Tischtennisbällen in die gegenüberliegenden Becher zu treffen. Das Team, das zuerst in alle zehn Becher des Gegners getroffen hat, gewinnt.

Der größte Unterschied der Bundesliga zum Partyspiel ist, dass sich in den Bechern kein Bier sondern Wasser befindet – und dass diese auch nicht leer getrunken werden. „Wenn man weiß, wie so ein Becher nach einem Spiel aussieht, hat man da nicht gerne Bier drin“, erklärte Nico Beckmann von der BPong-Bundesliga, wie sie offiziell heißt. „Das Bier trinken wir nebenbei und danach.“

Seit 2020 gebe es die Bundesliga, die inzwischen auf 1500 Teilnehmer angewachsen ist. „Corona war ein Segen“, erklärte Beckmann bei der Pressekonferenz. In der Zeit, in der Menschen sich daheim gelangweilt haben, haben er und seine Kollegen virtuelle Bierpong-Turniere veranstaltet. „Damit haben wir unsere Spielerschaft stark vergrößert.“

Dann sei die Idee gekommen, eine Liga zu schaffen. „2020 haben wir mit zwölf Teams aus Deutschland gestartet, heute sind es 90 Teams auch aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg, die in zehn Ligen an den Start gehen.“ Dabei seien 960 Spieler und 540 Spielerinnen. „Dieser Sport macht sowohl Männern als auch Frauen Spaß.“

Mit dem Erdinger Brauhaus zusammenzuarbeiten, sei ein Meilenstein. Das Ziel lautet, noch größer zu werden und im Profisport mehr Anerkennung zu finden. „Es ist mehr, als einen Tischtennisball in einen Becher zu werfen“, sagte Beckmann. Es erfordere auch mentale Stärke.

„Wir sind beeindruckt, was die Jungs auf die Reihe bekommen haben, aus einem Partyspiel einen professionellen Sport zu machen“, erklärte Stefan Kreisz, Vorsitzender der Geschäftsführung des Erdinger Brauhaus die Beweggründe für das dreijährige Sponsoring. Zudem habe das Unternehmen gute Erfahrungen mit Nischensportarten gemacht.

Über Verkaufsleiter Steffen Meier, dessen Kinder sich für Bierpong begeisterten, sei die Idee für die Zusammenarbeit gekommen, erzählte Wolfgang Kuffner, Gesamtleitung Marketing. Das Brauhaus-Logo werde von nun an auf Utensilien und Flächen präsentiert, zudem werde das Brauhaus Events planen und professionalisieren. „Grün wird in der BPong-Bundesliga Einzug halten“, kündigte Kuffner an. Am 29. Juli startet die Saison.