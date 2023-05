Erdinger Brauhaus: Radler-Tour lebt auf

Von: Hans Moritz

Teilen

Nicki tritt diese Woche gleich zwei Mal in Erding auf. © Archiv

Zum Radfahren durch den Landkreis lädt das Erdinger Brauhaus am Donnerstag, 18. Mai, ein. Damit lässt es eine Tradition aufleben, die 1996 begann: die legendäre Familien-Fahrradtour am Vatertag.

Erding - Geplant als Schnitzeljagd, warten neben Bewegung und Spaß tolle Preise auf die Teilnehmer. Los geht’s zwischen 9 und 11 Uhr am Sepp-Brenninger-Stadion in Altenerding. In diesem Zeitraum startet jeder individuell und in seinem eigenen Tempo. Punkte sammelt man durch richtige Lösungen und Spiele.



Ab 12 Uhr öffnet – auch für alle Nicht-Radfahrer – das Veranstaltungsgelände am Stadion. Grillschmankerl, Getränke und Musik von der Erdinger Stadtkapelle laden zum Verweilen ein. Für Besucher stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten bereit. Kleine Gäste können sich in einer Hüpfburg austoben.



Am frühen Abend stoßen die Radfahrer dazu und es wird gemeinsam mit DJ gefeiert. Höhepunkt ist der Starauftritt von Nicki, die mit Hits wie dem legendären „Wenn i mit dir tanz“ für Stimmung sorgt. Sie ist auch tags zuvor mit DeSchoWieda zu hören.



Geradelt wird rund 30 Kilometern entlang der Sempt bis nach Wörth, weiter nach Neuching, am Isarkanal bis nach Moosinning und dann auf Nebenstraßen wieder zurück zum Altenerdinger Stadion. Unterwegs gilt es für die Teilnehmer, verschiedene Stationen zu meistern und Fragen zu beantworten. Wer seinen Blick durch Natur und Landschaft schweifen lässt und auf historische Plätze achtet, der ist beim Punktesammeln klar im Vorteil.



Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht. Starten kann jeder kostenlos und ohne Anmeldung. Lediglich die Abholung des Startbogens am Veranstaltungstag selbst ist für die Teilnahme erforderlich. Dieser muss dann bis spätestens 17 Uhr zur Punkteauswertung wieder am Sepp-Brenninger-Stadion abgegeben werden. Gegen 18 Uhr werden die Sieger gekürt.



Zu gewinnen gibt es Preise wie eine Ballonfahrt, ein Jahr Freibier, Tickets für das GOP Varieté-Theater oder für eine Brauereiführung. red