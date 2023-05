Erdinger Einwohneramt: Sechs Wochen Warten auf einen Termin

Von: Gabi Zierz

Teilen

Begehrtes Dokument gerade in der Urlaubszeit: der Personalausweis. © Hildenbrand/dpa

Wer im Erdinger Rathaus einen neuen Ausweis beantragen will, braucht Geduld. Aktuell beträgt die Wartezeit auf einen Termin sechs Wochen. Das hat mehrere Gründe.

Erding – Kurzfristig geht im Einwohneramt der Stadt Erding momentan gar nichts. Online sind Termine dort auf Wochen ausgebucht. Das musste ein Leser erfahren. Er wollte einen neuen Pass beantragen und sich dafür online auf der Stadt-Homepage einen Termin geben lassen – in sechs Wochen ist der nächste frei. Dazu kommen dann vier bis fünf Wochen, bis das neue Dokument fertig ist. Darauf sollten sich die Bürger einstellen.

„Ja, es gibt Wartezeiten“, erklärte Stadtsprecher Christian Wanninger auf Nachfrage. Verschärft habe sich die Lage in jüngster Zeit durch die vermehrten Anmeldungen ankommender Flüchtlinge, „was in manchen Fällen sehr zeitaufwendig sein kann“. Auch die neue gesetzliche Vorgabe, der zufolge man Kinderausweise jetzt jedes Jahr erneuern muss, hat zur erhöhten Arbeitsbelastung beigetragen. „Das sorgt natürlich gerade in der Reisezeit für ein gewaltiges Aufkommen“, so Wanninger.

Viele Vorgänge – das Einwohneramt ist ja nicht nur für das Passwesen zuständig - nehmen mehr Zeit als früher in Anspruch, „weil generell immer mehr Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen“, so Wanninger.

Die Stadt steuere mit mehr Personal dagegen. Am 1. Mai habe eine neue Kraft im Einwohneramt angefangen, am 1. Juni treten zwei weitere ihren Dienst an. „Außerdem laufen die Planungen an einer Telefon-Hotline“, kündigt Wanninger an.

Wie lange das Ausstellen eines neuen Passes dauert, könne man pauschal nicht sagen: „Das hängt in erster Linie davon ab, wie lange die Bundesdruckerei braucht, um ihn herzustellen. Und dort geht es manchmal auch schneller – oder auch nicht.“

Flotter geht es im Rathaus übrigens beim Abholen der Ausweise. Dafür gibt es schon in drei bis vier Wochen Termine.