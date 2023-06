Erdinger Einzelhändler: Jeder Parkplatz ist wichtig

Grüne Inseln statt Parkplätze: „Dann können wir einpacken“

Von Hans Moritz schließen

Platz ist in der Stadt ein knappes und umkämpftes Gut. Die Streitparteien: Die Stadt auf der einen, die Händler auf der anderen Seite. Es geht um mehr Grün oder mehr Parken.

Erding – Oberbürgermeister Max Gotz plant Wasserspiele, Bänke und Bäume anstelle der Parkplätze auf dem Friedrich-Fischer-Platz und andernorts in der Altstadt. Sein Ziel: Er will der weiteren Überhitzung seiner Stadt Einhalt gebieten. Bei den Einzelhändlern in der Innenstadt kommt der Vorstoß gar nicht gut an. Dies ergibt eine Umfrage unserer Zeitung.



„Als jahrelange Geschäftsinhaberin wird man bei dem Thema emotional, denn Kunden können nicht mehr entspannt einkaufen, werden dabei von den uniformierten Aufschreibern gehetzt. Es fehlen schon jetzt die Parkmöglichkeiten – und nun sollen es noch weniger werden?“, fragt sich Birgit Stoiber, Inhaberin der Buchhandlung Lesezeichen an der Haager Straße. „Die Innenstadt wird dadurch immer unattraktiver, denn leben kann sie nicht nur von Bäumen und Cafés“, meint Stoiber weiter.



Eigentlich möchte die Stadt der Parkplatzproblematik entgegenwirken: Auf dem Mayr-Wirt-Areal soll vorübergehend ein Parkplatz eingerichtet werden, die Arbeiten dazu sollen, wie berichtet, in Kürze beginnen. Stoiber indes zeigt sich enttäuscht: „Anstatt die Parkplätze kostenfrei mit Parkzeitbegrenzung den Bürgern zur Verfügung zu stellen, wartet man seit Monaten auf die Parkautomaten und plant schon jetzt eine Streichung von Stellflächen.“



Als eine „Frechheit“ bezeichnet Renate Brunner, Inhaberin des Geschenkeladens Gewusst wo am Schönen Turm, die Durchgrünungspläne: „Die Innenstadt stirbt aus. Und wenn dazu noch die Parkplätze genommen werden, können auch wir einpacken.“



Das am alten Bauhof geplante Parkhaus mit Neubauten auf der Fläche des Großparkplatzes am Mühlgraben sehen nur wenige als Lösung, sondern allenfalls als Ergänzung. Stefanie Schott, Inhaberin des Schreibwarengeschäfts Klaus, ist in Sorge: „Wenn die Stadt vorschnell die Parkplätze zu Grünflächen umbaut, das Parkhaus aber noch gar nicht steht, haben wir ein Problem. Aber auch so würden unseren Kunden Stellplätze für einen kurzen Einkauf bei den kleineren Geschäften unserer Innenstadt fehlen.“



Außerdem ist Erding schon jetzt eine grüne Stadt, meint Schuhhaus-Inhaber Rainer Gerlspeck: „Wenn man vom Schönen Turm auf die Stadt schaut, ist es erstaunlich, wie groß unsere Grünflächen sind. Das Ausbauen dieser darf uns aber keine Parkplätze kosten.“



Guido Krutscher, Inhaber der Goldschmiede Hoedemaker, kommentiert den geplanten Wechsel von Park- zu Grünflächen in einem rasch wieder gelöschten Facebook-Beitrag so: „Irgendwie muss man es doch schaffen können, die Handvoll noch bestehender Einzelhändler totzukriegen. Baut zig Gewerbegebiete, aber schafft die 100 Quadratmeter Friedrich-Fischer-Straße ab. Ich kann nur noch den Kopf schütteln.“



Fassungslosigkeit, Enttäuschung und Redebedarf werden auch im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Die Pläne kämen in einer ohnehin schwierigen Zeit: „Corona, Krieg und Internet machen uns Einzelunternehmen Schwierigkeiten. Nun macht die Stadt mit einem aggressiven Ordnungsamt und Parkplatzkürzungen weiter, anstatt uns zu unterstützen“, ärgert sich Krutscher. „Für mich ist das Konzept seltsam und intransparent, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Brunnen und acht Bäumen eine bessere Umweltbilanz schafft.“



Einzelunternehmen prägten das Bild der Altstadt, machten sie attraktiv. „Wir geben uns täglich Mühe, unsere Schaufenster bunt zu gestalten. Das ist eine Bereicherung für die Stadt. Ich finde das Verhalten arrogant“, so Krutscher: „Es hängen davon Existenzen ab – und das als Maßnahme für die Umwelt, ohne uns zu fragen.“



„Als Anlieger mit einem Wohn- und Geschäftshaus protestiere ich gegen diese Idee“, schreibt Wolfgang Kraus, Vorsitzender des Netzwerks Ardeo, in einer Stellungnahme. „Kunden der Geschäfte und Sparkasse, Gäste der Lokale, Besucher der Kirche, Lieferanten, Anwohner und viele mehr schätzen diese Handvoll Parkplätze sowie die verbreiterte Fahrbahn für schnelle Erledigungen und kurzfristige Aufenthalte“, betont der Inhaber des Modehauses Kraus. Im Gegensatz dazu stünden die zahlreichen Sitzbänke, die außer an Tagen mit guter Witterung überwiegend verwaist seien, kritisiert er. Kraus ist überzeugt, dass noch viele Bürger gerne zum Bummeln in die Innenstadt kommen. Aber nur, wenn sie anwenderfreundliche Parkplätze finden. „Anderweitig werden es wohl immer weniger.“



Die Debatte wird am kommenden Dienstag, 27. Juni, im Stadtrat fortgesetzt. Dann werden die entsprechenden Pläne noch einmal vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 17.45 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.

Sebastian Büsel