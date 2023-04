Erding: Ostereier-Aktion für Flüchtlingskinder

Teilen

Mit vollem Körpereinsatz wurden die handbemalten Ostereier vor einer Windböe geschützt. Nathalie Maraji (M.) und ihre engagierten Helferinnen verkauften sie für einen guten Zweck unter anderem auf dem Bauernmarkt. © Peter Bauersachs

Tolle Aktion einer Erdinger Familieninitiative: Grundschüler und Senioren haben 1770 Ostereier für einen guten Zweck bemalt. Beim Verkauf kamen fast 3000 Euro zusammen.

Erding – Stürmisch ging’s zu, als die Erdinger Familieninitiative „Glückssterne“ auf dem Bauernmarkt handbemalte und -verzierte Ostereier verkaufte. Der Erlös von 2925 Euro kommt dem Münchner Verein Zeltschule zugute, der dank Spenden wie dieser in Flüchtlingslagern im Libanon und in Syrien Kinder unterrichten kann.

Mädchen und Buben aus allen Erdinger Grundschulen von der St.-Nikolaus-Schule und dem BRK-Schulkindergarten „Villa bunte Herzen“ sowie Bewohner des Heiliggeist-Stifts und des Fischer’s Seniorenzentrums hatten für die Aktion gebastelt und 1770 Eier bemalt. „Der jüngste Teilnehmer war fünf Jahre alt und die älteste Teilnehmerin 101“, erzählte Nathalie Maraji voller Dankbarkeit über die große Resonanz. Die Erdingerin hatte die Initiative vor drei Jahren mit ihrer Familie ins Leben gerufen. Ihr Credo: Wenn sich jeder ein bisserl engagiert, kann etwas Großes entstehen.

Die dekorativen Ostereier wurden vielerorts angeboten – etwa auf dem Wochenmarkt auf dem Schrannenplatz, im Feneberg-Markt, nach den Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche St. Johannes und in der evangelischen Auferstehungskirche in Altenerding. Überall fanden die bunten Eier neue Besitzer. Die Fieranten des Bauernmarktes spendeten zusätzlich 200 Euro. Auch OB Max Gotz freute sich über das große Engagement und schaute an zwei Verkaufsständen vorbei.

Die Familieninitiative engagiert sich seit 2020. Damals wurden Glückssterne – von Kindern gestaltet – zugunsten der BR-Sternstunden verkauft. Es folgten weitere Aktionen. Mittlerweile konnten die Erdinger so rund 7000 Euro an Sternstunden e.V. spenden.

„Diesmal unterstützen wir den Verein Zeltschule, da diese großartige Münchner Organisation durch die Erdbeben im Februar große Zerstörung in ihren Camps vor Ort erlitten hat und dringend Hilfe benötigt“, erklärt Maraji. Der Verein engagiert sich in Flüchtlingslagern im Libanon und in Syrien und sorgt dafür, dass dort rund 11 000 Kinder an 45 Zeltschulen unterrichtet werden und zu allererst Lesen und Schreiben lernen. „Wir sind davon überzeugt, dass den Geflüchteten in ihrer eigenen Region geholfen werden muss, ohne sie zu einer gefährlichen Flucht nach Europa zu zwingen“, heißt es in einem Informationsblatt von Zeltschule e.V. PETER BAUERSACHS