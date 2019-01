Erdinger Feuerwehren helfen in den Alpen

Schnee schaufeln werden am Wochenende jeweils 180 Feuerwehrler aus dem Landkreis in Berchtesgaden.

Überörtliche Hilfe angefordert - Samstagfrüh geht‘s los

von Hans Moritz

In aller Herrgottsfrüh werden am Samstag und Sonntag jeweils 180 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis nach Berchtesgaden ausrücken. Die Regierung von Oberbayern hat Erdinger Wehren als so genanntes „Hilfeleistungskontingent im überörtlichen Einsatz“ angefordert.