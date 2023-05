Erdinger Feuerwehrmänner in Berlin: 770 Stufen in voller Montur

Von: Hans Moritz

Teilen

Geschafft und wieder am Boden (v. l.): Timm Ludwig, Christian Famira-Parkcsetich, Florian Windt und Luis Zeino vor dem Radisson Park Inn Hotel mitten in Berlin. © privat

Feuerwehrleute brauchen eine gute Kondition, wenn sie in schwerer Montur Menschenleben retten. Bei diesem Einsatz war niemand in Gefahr, und dennoch rannten vier Aktive der Feuerwehr Erding um ihr Leben.

Erding/Berlin - Florian Windt, Luis Zeino, Timm Ludwig und Christian Famira-Parcsetich nahmen am Wochenende am 11. Firefighter Stairrun in Berlin teil. Der führt vom Alexanderplatz das 39 Stockwerke hohe Radisson Park Inn Hotel hinauf – 770 Stufen und 110 Höhenmeter. Knapp 400 Teams starteten in 30-Sekunden-Abständen.



Famira und Windt brauchten für die Herkulestour 9:48 Minuten und wurden 123. Die Youngsters Zeino und Ludwig waren 11:53 Minuten unterwegs, was Rang 265 bedeutete. „Wir sind zufrieden“, meinte Famira.



Vorbereitet hatten sich die Vier im „Clever Fit“ in Erding. „Wir durften dort die Lauftreppe nutzen und trugen wie im Wettkampf Schutzausrüstung, Sauerstoffflasche und Atemschutzmaske“ – macht 15 bis 20 Kilo extra.



Famira gibt zu: „Ich habe zwischendrin schon mal ans Aufgeben gedacht.“ Häufigster Fehler: am Anfang zu viel Gas geben. „Zwischen Etage sieben und 15 war ich kurz vor dem Scheitern“, erzählt er. Ab dem 17. Stock sei er dann buchstäblich im Tritt gewesen. „Wir haben einige Teams überholt, andere sind an uns vorbeigezogen.“ Schöne Belohnung: der Blick über Berlin von der Hotel-Dachterrasse aus. ham