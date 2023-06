Erdinger Feuerwehrnachwuchs zeigt (Nerven-)Stärke

Von: Bernd Heinzinger

Die Altenerdinger Truppe (stehend, v. l.): Markus Koralski, Maxi Glockshuber, Malin Großkurth, Felix Arslan, Alexander Boden, Anahid Bellakhdar, Felicitas Zimmermann, Emely Finke, Tabea Grufke und Ramona Springer; (vorne, v. l.: Theresa Hofner, Lukas Mösl, Juli Noreish und Anile Kulik. © Bernd Heinzinger

Mächtig viel los war am Wochenende im Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion. 42 Jugendfeuerwehrteams aus ganz Bayern trafen sich dort zum Landesentscheid ihres Verbands CTIF.

Altenerding - Im zwei Disziplinen umfassenden Wettbewerb schlugen sich die Landkreisteams dabei bestens. Während die Altenerdinger sich mit Rang 15 zufrieden zeigten, setzte Hörlkofen noch einen drauf. Von dort nahmen zwei Staffeln teil – die Ränge fünf und zwölf darf man als herausragend bezeichnen.



Zunächst mussten die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren vier C-Schläuche über und unter Hindernisse bewegen oder fünf Liter Wasser mittels einer Kübelspritze zielgerecht in einen Eimer beordern.



Die zweite Disziplin ähnelte einem Staffellauf mit unterschiedlichen Aufgaben auf der 400-Meter-Bahn: Leiterwand überqueren, im Laufen einen sechs Kilo schweren Feuerlöscher auf eine kleine Unterlage stellen oder zwei gerollte C-Schläuche mittels Verteiler verbinden und anschließend ins Ziel ziehen.



Seit vielen Wochen hatten die sieben Mädchen und drei Burschen aus Altenerding für diesen Wettbewerb geübt. Jugendbetreuer Maxi Glockshuber zeigte sich begeistert von seiner Truppe: „Sie erzielten heute Zeiten, die sie im Training nie erreicht hatten.“



Insgesamt verfügt die Altenerdinger Feuerwehr über 40 Nachwuchskräfte, zehn hatten die nötige Zeit fürs Üben und den Wettbewerb. Der 14-jährige Lukas Mösl war einer davon. Sein großes Ziel lautete: „Die Hauptsache ist, dass wir das goldene Abzeichen schaffen.“ Dafür brauchte es 960 Punkte in der Gesamtwertung, was die Truppe mit einer Ausbeute von 1000,11 locker schaffte.



Mösl gefiel der Wettbewerb bestens, er lobte aber auch den Teamgedanken innerhalb seiner Gruppe. Seine Teamkollegin Theresa Hofner (12) hob ebenfalls den tollen Zusammenhalt innerhalb der Truppe hervor: „Das ist das Wichtigste, aber natürlich wollte auch ich ein gutes Ergebnis erreichen.“ Dafür müsse sich jeder auf den anderen verlassen können.



Sehr ehrgeizig zeigte sich auch die Hörlkofener Abordnung. Anna Altmann, eine der fünf Jugendbetreuerinnen, schwärmte: „Sie harmonieren als tolle Einheit, geben immer Vollgas und sind auch für jeden Spaß zu haben.“ Von den gebotenen Leistungen zeigte sie sich begeistert, die zweite Truppe schrammte mit 1021,07 Zählern nur knapp am Podest vorbei, die erste Mannschaft erzielte mit 1005,28 Punkten ebenfalls ein tolles Ergebnis.



Altmann bedauerte lediglich, dass heuer alles an einem statt der normalen zwei Tage stattfand: „Das verringert ein wenig das Flair des Ganzen.“ Auch in Hörlkofen nimmt die Anzahl der Mädchen immer weiter zu. Acht davon gingen in Altenerding an den Start, fast hätte es damit für eine rein weibliche Staffel gereicht. Altmann: „Das ist auf alle Fälle unser Ziel für nächstes Jahr.“



Dass der Landeswettbewerb in Altenerding stattfand, ist der kurzfristigen Absage des eigentlichen Gastgebers geschuldet. Dort, im Bayreuther Raum, waren laut Altenerdings Jugendwart Florian Mösl alle Turnhallen mit Flüchtlingen belegt: „Bei einer Bezirkstagsitzung kam die Frage auf, ob jemand übernehmen könnte, und ich erklärte mich bereit, bei der Stadt Erding nachzufragen.“



Von dort kam schließlich Grünes Licht. Allerdings sei aufgrund der Kurzfristigkeit nur ein Tag möglich gewesen: „Übernachtungen konnten wir innerhalb von lediglich vier Monaten nicht organisieren.“ Bayerns höchster Feuerwehrler Johann Eitzenberger lobte den Ausrichter: „In Altenerding gibt es optimale Voraussetzungen für diesen Wettbewerb.“ Generell sei der Landkreis Erding besonders leistungsfähig in Sachen Jugendfeuerwehr. Den Gesamtsieg beim Landeswettbewerb holte sich schließlich die Jugend aus Oberneukirchen (Kreis Mühlheim) mit 1050,87 Punkten. hz