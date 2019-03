„Niemand weiß, was passiert“

Der Austrittszank macht es auch den Firmen im Landkreis Erding schwer. Eric Thoma hätte am liebsten gar keinen Brexit, sagt der Exportleiter beim Polstermöbelhersteller Himolla aus Taufkirchen.

Erding – Premierministerin Theresa May kann kaum mehr sprechen – die Brexit-Verhandlungen haben sie offenbar viel (Stimm-)Kraft gekostet. Mittlerweile steht nicht mal mehr der offizielle EU-Austrittstag fest, eigentlich wurde der für Freitag, 29. März, angesetzt. Unklar bleibt außerdem, wann und wie die Briten die Europäische Union verlassen: mit oder ohne Austrittsvertrag, also Deal oder harter Brexit.

Der Austrittszank macht es auch den Firmen im Landkreis Erding schwer. Eric Thoma hätte am liebsten gar keinen Brexit, sagt der Exportleiter beim Polstermöbelhersteller Himolla aus Taufkirchen. „Großbritannien ist nach Frankreich der zweitgrößte Exportmarkt für uns.“

Wegen der Brexit-Streiterei saß Thoma erst am Donnerstagfrüh wieder mit den Chefs der England-, Logistik- und Zollabteilung seiner Firma zusammen. Alle sind unsicher, denn: „Niemand weiß, was passieren wird: Kommt ein Deal zustande oder ein harter Brexit?“ Letzterer sei schlecht, denn: „Es wäre möglich, dass Großbritannien Zölle einführt, wie Trump.“ Lieber wäre es Thoma, wenn sich die EU und die Briten einig würden – ohne, dass neben den Zollabfertigungsgebühren weitere Kosten dazukommen.

Harter oder softer Brexit hin oder her, klar ist für Thoma: „Die Lieferzeiten werden sich wegen der Grenzkontrollen erhöhen, und es kommen wohl wegen der Zollgebühren Kosten hinzu.“ Fazit: Liegen, Sessel und Sofas aus Taufkirchen werden für Kunden von der britischen Insel also teurer.

Mehr Geld und mehr Geduld an der Grenze zu Großbritannien braucht wohl auch das Logistikunternehmen ITG Germany aus Oberding, wenn es zum Brexit kommt. Pressesprecher Thomas Bogner sagt: „Die Uhr tickt bis zum Austrittstag, aber man kann sich nicht groß darauf vorbereiten.“ Sein Unternehmen transportiert zum Beispiel Modeartikel oder Maschinen via Flug- oder Seefracht auf die Insel – bisher zollfrei. Das wird sich mit dem Brexit ändern, aber: „Keiner weiß, ob es Erleichterungen für EU-Unternehmen bei der Zollabfertigung geben wird“ – und, ob es zu Staus an der britischen Grenze kommt.

Das hängt wiederum von Premierministerin May und ihrem Parlament ab – nämlich für welchen Brexit sie sich entscheiden. „Positiv wäre es, wenn die Briten in der Zollunion bleiben“, so Bogner, und: „Wenn die Zollhürden zu hoch werden, dann wird der Markt Großbritannien in Zukunft nicht mehr so im Fokus stehen.“

Sie spricht mit ihren Verwandten aus Manchester lieber nicht über den Brexit. Heidi Schoch (64) lebt in Altenerding, ihre Tante ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien ausgewandert. Schoch lebte zeitweise in London und reist mehrmals im Jahr ins Vereinigte Königreich. Sie sagt: „Es ist ein absolutes Drama, das da abläuft. Es zeigt, wie zerstritten und gespalten das Land ist, vor allem die Regierung.“ Ihre Verwandten sehen das anders, sie haben beim Referendum für „leave“ gestimmt, also für den Austritt. Ihr Argument: „Sie wollen sich nichts von der EU vorschreiben lassen, zum Beispiel wie groß ihre Gurken sein sollen.“

Diskutieren bringt da nichts mehr, sagt Schoch: „Wir wollen keinen Familienkrieg.“ Aber die Dolmetscherin für Englisch und Französisch würde sich ein bisschen mehr Besonnenheit in der Debatte wünschen: „Man sollte die Brexit-Entscheidung aufschieben und sich noch einmal klarmachen: Was hat das eigentlich für Konsequenzen?“, zum Beispiel für die Wirtschaft oder den Irland-Konflikt.

Denn zwischen Nordirland, das zu Großbritannien gehört, und dem EU-Mitglied Irland soll es nach dem Brexit wieder eine harte Grenze geben. Schoch: „Das ist absolut irrsinnig. Das war jahrzehntelang ein Hexenkessel, und jetzt kommen die ganzen Ressentiments wieder zurück.“ Die Engländer versuchten zum Beispiel, den anglikanischen Glauben im katholischen Irland durchzusetzen. In den 1960er Jahren kam es etwa in Nordirland zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen extremistischen protestantischen und katholischen Gruppen. Schoch plädiert daher für ein zweites Referendum.

Zölle könnten

Waren verteuern

„Ressentiments kommen zurück“