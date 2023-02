Erding: Der moderne Bürger mag’s kleinteilig

Von: Friedbert Holz

Bald Geschichte ist der Erdinger Fliegerhorst. Zwei Jahre noch wird die Bundeswehr hier präsent sein. Danach soll hier ein neuer Stadtteil entstehen. © Hans Seeholzer

Impulse für die künftige Gestaltung des Fliegerhorst-Areals in Erding gab es am Mittwoch von zwei Hamburger Stadtplanern. Sie skizzierten eine „Smart City“.

Erding – Das Thema „Fliegerhorst – ein Stadtteil von morgen“ hatte so viele Gäste angelockt wie bislang kein anderer Vortrag in der fünfteiligen Serie. Sie alle warteten gespannt im Museums-Foyer auf die Ausführungen von zwei Experten aus Hamburg: Constanze Ackermann und Björge Köhler vom Fachbüro urbanista waren auf Einladung der Stadtentwicklung Erding angereist, um ihre konzeptionellen Ideen für die Schaffung eines ganz neuen Quartiers darzulegen.

Die beiden Experten befassen sich seit Jahren mit urbanen Räumen, loten aus, welche Trends und Themen Menschen bewegen, mit welchen Herausforderungen dabei zu rechnen ist. Sie wollen den „Dschungel an Interessen“ lichten, wollen Menschen vorbereiten auf Unvorhersehbares, fordern dabei Widerstandsfähigkeit und Agilität.

„Ein Projekt wie die Transformation eines Fliegerhorsts zu einem attraktiven Wohnquartier langfristig zu planen, erfordert einen Blick weit über den politischen Horizont hinaus“, lautet das Credo der Stadtentwickler. Und so erklärten sie in vielen Unterpunkten einen möglichen Weg zur Lösung, zur „Smart City“, wie ihr Oberbegriff zur Stadt von übermorgen lautet.

Sie sprachen über Baukultur und Qualität der Gestaltung, verwiesen auf verändertes Mobilitätsverhalten ebenso wie auf neue Infrastrukturen. „Ein Stadtteil der Zukunft muss sich auch neuen Anforderungen durch den Klimawandel stellen: weniger Parkplätze, mehr Grünflächen, architektonisch gestaltete Rezessionsflächen für die Aufnahme von Hochwasser, die aber auch als Sportflächen nutzbar sind“, lautete etwa eine Idee.

Es gelte aber auch „gesellschaftliche Polarisierungen“ zu vermeiden. Am Negativ-Beispiel München zeigten sie auf, wo vor allem Menschen mit sehr hohem Einkommen leben und wo eher Ärmere. „Kleinteiligere Strukturen erleben aufgrund der Stadtflucht eine Renaissance“, erklärte Ackermann, „dabei darf aber die Daseinsvorsorge nicht vernachlässigt werden. Zudem wollen die Menschen heutzutage länger gesund und aktiv sein können, achten auf ihre Work-Life-Balance, wollen ausreichende Freizeiträume in ihrem Wohngebiet“.

Schließlich, so fuhr ihr Kollege Köhler fort, brauche es eine neue Art des Bauens. Bestehende Ressourcen und Gebäude, wie etwa auch im Fliegerhorst, sollten, sofern möglich, weiter oder anders genutzt werden. So könnten sich mehrere Kunst- oder Gewerbetreibende etwa eine große Halle als künftigen Arbeitsraum teilen. Eine moderne „Smart City“ weist nach ihrer Vorstellung aber auch eine sinnvolle Vernetzung in der Digitalisierung auf. An einem Beispiel aus Berlin, wo derzeit ein solcher Komplex entsteht, zeigten sie gemeinsame Daten-Plattformen auf, die mittels ausgeklügelter Sensorik sogar Autofahrer etwa vor zu viel Wasser in einer Unterführung warnen kann.

Über den „Stadtteil von morgen“ referierten im Museum Erding (v. l.): Constanze Ackermann und Björge Köhler vom Fachbüro urbanista aus Hamburg, Moderatorin Karla Schilde und Christian Famira-Parcsetich, Leiter der Stadtentwicklung im Rathaus. © Peter Bauersachs

Schließlich betonten die beiden Experten den hohen Wert gemeinsamer Treffpunkte, bei denen kulturelle Pluralisierung und unterschiedliche Lebensstile miteinander vereinbar seien. Und im Hinblick auf mögliche Klima-Krisen regten sie an, bei einer Planung „bereits an übermorgen zu denken“.

An den Reaktionen aus dem Publikum war zu erkennen, dass viele mit der theoretischen Darstellung und den Anglizismen überfordert schienen und nach eher greifbaren, konkreten Lösungen für das neue Gebiet Fliegerhorst suchten. Dazu Köhler: „Es geht heute nicht um einen fertigen Bebauungsplan, wir sollten vor diesem späteren Schritt erst einmal in Optionen denken“.

Auch die Angst vor möglicher Überforderung durch zunehmende Digitalisierung wurde deutlich, etwa die Sorge vor permanenter Überwachung. Dabei, so die Experten, beschreibe der Begriff „Smart City“ lediglich die Steuerung bereits bestehender Prozesse, nur eben intelligenter ausgeführt. „Technik darf dabei aber kein Selbstzweck sein.“

Mögliche Optionen wie etwa autonom fahrenden Nahverkehr wiesen die Stadtentwickler als „noch zu unerforscht“ zurück, plädierten aber etwa dafür, den dort neu entstehenden Untergrund-Bahnhof zum attraktiven Treffpunkt auszubauen.

Wichtig sei jetzt zunächst, „alle Bedarfe vorurteilsfrei zusammenzutragen und in nächsten Schritten weiter auszuplanen“. Oder wie eine Frau aus dem Publikum anregte: „Auch bei diesem Projekt ist lebenslanges Lernen notwendig. Wir sollten jetzt das Thema anpacken und es nicht verpennen“.

Der letzte der fünf Vorträge zur Konversion des Fliegerhorsts findet am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr, im Museum Erding statt. Dann geht es um „Einfach und günstig bauen“.