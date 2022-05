Erdinger Gewerbetage locken Tausende Besucher in die Innenstadt

Einiges geboten war am Wochenende in der Erdinger Innenstadt - bis am Sonntagnachmittag der große Regen kam. © Hans Moritz

Es war die erste Großveranstaltung in der Innenstadt seit der Narrenschranne Anfang 2020. Trotzdem bewahrheitete es sich wieder: Wenn es in Erding etwas zu feiern oder zu sehen gibt, dann kommen die Menschen auch.

Erding - So gesehen waren die Gewerbetage am Samstag und Sonntag nach ihrer Innenstadt-Premiere 2017 und der aufgrund magerer Resonanz erfolgten Absage 2019 ein Erfolg – auch dank verkaufsoffenen Sonntags und dem Rathaus-Fest (siehe Bericht unten rechts).



Mehrere tausend Besucher bummelten an beiden Tagen durch die eigene kleine Stadt an Pagodenzelten und lernten so ein – kleines – Spiegelbild der Gesellschaft kennen.



Allerdings gab es durchaus Besucher, denen die größeren Lücken zwischen Zelten und Ständen aufgefallen waren. „Ein bisschen mehr wäre schön gewesen“, meinte ein Besucher. Ein anderer sagte: „Da müsste die Erdinger Wirtschaft doch mehr zu bieten haben.“ Kein ganz falscher Befund, blickt man auf 30 Aussteller bei rund 1700 Betrieben allein in der Stadt.



Doch die, die auf den Gewerbetagen vertreten waren, waren zufrieden. „Gerade über Mittag war viel los, das Interesse war groß“, berichtet etwa Jens Bernitzky, Chef des Thermen-Hotels Victory, Am Samstagabend zählte er gut 1000 Lose in seiner Trommel.



Alois Flötzinger vom gleichnamigen Metallbaubetrieb, ist froh, dass Publikumsveranstaltungen wieder möglich sind: „Endlich kann man mit den Leuten wieder ins Gespräch kommen.“



Besonders guten Zulauf hatten die Stände, an denen für Kinder etwas geboten war, zum Beispiel den der Kreishandwerkerschaft. Huber Technik hatte ein kleines Förderband aufgestellt, an dem sich der Nachwuchs im Zielwerfen versuchen konnte. Nebenan flochten die Friseurinnen Mädchen Zöpfe, während vor allem die Buben gerne am Nagelbrett aktiv wurden. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, berichtet Jürgen Beil von den Malern, auch Heidi Huber-Kamm spricht von einer guten Akzeptanz. Beil meint aber auch: „Ein paar mehr Innungen hätten mitmachen können, das fand ich ein bisschen dünn.“ Vor allem Glücksräder waren immer umlagert, etwa das der AOK.



In voller Stärke war der BRK-Kreisverband aufgefahren. Während die Kinder vor allem den Rettungswagen und das Boot der Wasserwacht in Beschlag nahmen, interessierten sich die Älteren vor allem für die Pflegeangebote des BRK, berichtet dessen Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner. „Nicht zuletzt nach dem Pflegekrisendienst haben sich viele erkundigt“.



Viel Interesse erhielten die regionalen Getränkehersteller. Freibier schmeckt immer, am Wochenende das aus der neuen Marke „Erdinger Brauhaus“. Und auch Manfred Zeder hatte am Wolfra-Stand bei der Saft-Verkostung gut zu tun.



Die Veranstalter sind mit den Gewerbetagen zufrieden und setzen auf eine Neuauflage 2021. Dirk Urland vom Gewerbeverband erklärte: „Es ist einfach der Wahnsinn, wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die Neuauflage in zwei Jahren.“ Das Wetter habe zumindest bis Sonntagnachmittag mitgespielt und viele Besucher gelockt.“ Der Aufwand habe sich gelohnt. Und Julia Flötzinger vom Stadtmarketing als Cheforganisatorin bilanzierte: „Die Gewerbetage waren ein voller Erfolg, das Rahmenprogramm ist super angekommen.“ Vor allem die Kombination mit Rathaus-Eröffnung und verkaufsoffenem Sonntag habe sich gelohnt.



Lob zollte auch Martin Greimel, Vorsitzender des Gewerbevereins Dorfen: „Stadt und Verein haben hier in Erding toll zusammengearbeitet. Das hat man bemerkt. Das war eine runde Sache. Kompliment an unsere Nachbarn.“

