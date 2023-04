Erdinger Grüne bejubeln Atom-Ausstieg

Von: Hans Moritz

Teilen

Froh über das Atom-Aus: Cornelia Ermeier, Laetitia Wegmann, Konrad Thees, Helga Stieglmeier, Herbert Maier und Gerhard Ippisch (v. r.) am Tag der Abschaltung. © Hans Moritz

Ein guter oder ein schlechter Tag? Am Samstag wurden die letzten Atommeiler in Deutschland abgeschaltet. Die Grünen jubeln, bleiben in Erding damit aber unter sich.

Erding – Weit mehr als die Hälfte ihres Lebens ist Helga Stieglmeier Gegnerin der Energiegewinnung in Atomkraftwerken. „Das fing mit Wackersdorf in den 80er Jahren an, 1998 bin ich dann zu den Grünen gegangen“, erzählt die Stadt- und Kreisrätin. Und gibt freimütig zu: „Ich empfinde das heute als historischen Tag.“ Am Samstag wurden die letzten drei Atommeiler in Deutschland abgeschaltet. Damit endet die 60-jährige Geschichte der vor allem wegen der Sicherheit und der Endlagerung der hoch radioaktiven Abfälle umstrittenen Technologie.



„Ich bin froh, dass es vorbei ist, denn ich kann mich noch gut an Tschernobyl erinnern, da hatte ich wirklich Zukunftsängste“, erzählt Stieglmeier. Mit dem Ortsverband steht sie am Samstag an einem Infostand auf der Langen Zeile. Eigentlich wollten die Grünen mit den Bürgern über das AKW-Aus ins Gespräch kommen, doch das Interesse der Bevölkerung tendiert gegen Null. Ein Passant wirft demonstrativ seinen Abfall vor den Infostand – und fängt sich prompt einen Rüffel Stieglmeiers ein.



Ortsvorsitzender Konrad Thees nennt den endgültigen Ausstieg „nur konsequent und klug“, denn die Erneuerbaren Energien seien auf dem Vormarsch. „Deren Zeitalter beginnt nun.“ Und der Atomausstieg zwinge Deutschland, vor allem aber Bayern, bei den Erneuerbaren schneller voranzukommen. „Atomstrom war zuletzt ohnehin zu vernachlässigen, er hat nur noch 1,5 Prozent der Versorgung ausgemacht.“ Thees ist überzeugt: „Die Bürger sind weiter als die CSU, das sieht man an vielen Windkraftplänen, etwa denen in Wartenberg oder im Kreis Ebersberg.“



Bezirkstagskandidatin Cornelia Ermeier fordert vom Staat, „dass er die Wasserkraftwerke zurückkauft“. Es brauche einen breiten Mix. Landtagskandidatin Laetitia Wegmann ist optimistisch: „Es gibt so viele bessere und sicherere Lösungen.“ Engpässe befürchtet sie nicht.



Einig sind sich die Grünen: Das Anfahren der Kohlekraftwerke sei zwar schlecht, aber nur vorübergehend. Und sie erinnern die CSU, dass es 2011 Söder gewesen sei, der nach Fukushima unbedingt schnell vom Atomstrom weg wollte. ham