Erdinger Grüne: Schwachstellen bei Radwegen

Von: Bernd Heinzinger

Werben für den Radentscheid: Grünen-Landeschef Thomas von Sarnowski (r.) und Erdings Grünen-Sprecher Konrad Thees. Am Dienstag sammelten sie an einem Stand am Kleinen Platz Unterschriften dafür. © Bernd Heinzinger

Mit dem Rad kam Grünen-Landesvorsitzender Thomas von Sarnowski nach Erding, um auf Gefahrenquellen für Radfahrer aufmerksam zu machen. Zu tun gibt es genug.

Erding – Stadt und Landkreis Erding sind kein Paradies für Radfahrer. So sehen es die Grünen. Bei einer Radtour machten sie mit dem Landesvorsitzenden Thomas von Sarnowski an der Spitze auf einige Gefahrenquellen aufmerksam. Gleichzeitig werben sie für das von ihnen mitinitiierte Volksbegehren „Radentscheid“.

Von Sarnowski radelte von seinem Wohnsitz in Ebersberg nach Erding. Im Stadtgebiet wurden diverse Gefahrenstellen abgefahren. Als Beispiele nannte Grünen-Ortssprecher Konrad Thees den einseitigen Radweg an der Dachauer Straße, an dessen Ende ein Überqueren der vielbefahrenen Strecke notwendig sei. Oder die Sigwolfstraße gegenüber dem Baumarkt, wo ein steiler Schotterweg im Winter gerne zur Schlammfalle werde. Die schlechte Sicht berge weitere Gefahren.

„Die Thematik muss endlich angepackt werden“, forderte er – zumal Erding erst kürzlich in die Gemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen“ aufgenommen worden ist: „Es gibt bislang das Problem, dass Vieles nicht zu Ende gedacht wurde. Aber ich spüre im Stadtrat den Willen zur Verbesserung.“

Von Sarnowski stellte fest: „Auf meinem Weg von Ebersberg gab es bis Forstinning gute Radwege. Auf dem restlichen Stück im Landkreis Erding leider fast keine mehr.“ Der Radentscheid fordere eine generelle Verbesserung. Eine solche hatte sich die Staatsregierung bereits 2017 auf die Fahnen geschrieben. Das Ziel damals: den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr bis 2025 von 10 auf 20 Prozent zu steigern. Sarnowski: „Wir sind jetzt bei zirka elf Prozent, passiert ist also fast gar nichts.“

Der Radentscheid fordert 25 Prozent bis zum Jahr 2030. Dafür brauche es deutlich bessere Radwege und eine Priorisierung in diese Richtung: „Der Freistaat muss dahinterstehen und in Bezug auf Planung sowie Finanzierung unterstützen“, erklärte der Grünen-Landeschef. Bislang seien derartige Baumaßnahmen eine kommunale Angelegenheit, was häufig längere Strecken in gleicher Qualität verhindere.

Als gutes Beispiel nannte von Sarnowski die Sanierung von Staatsstraßen: „Da könnten ohne große Probleme beiderseitige Radwege entstehen.“ Dabei müssten sich aber die rechtlichen Bedingungen ändern, denn häufig stehen den Projekten Grundstücksangelegenheiten im Weg: „Wenn heute ein Privater sagt, er gibt nichts her, dann ist dies nicht zu ändern. Radwege sind aber ein öffentliches Interesse und in einem gewissen Maß müssten künftig auch Enteignungen möglich sein“, formulierte es von Sarnowski vorsichtig.

Auf dem Kleinen Platz interessierten sich viele Passanten für den Info-Stand der Grünen. Am Ende hatten Thees und seine Mitstreiter etwa 80 weitere Unterschriften für die erste Stufe eines möglichen Volksbegehrens zusammen. Für einen Antrag braucht es in Bayern rund 25 000 Unterschriften. „Wir haben uns aber deutlich mehr als Ziel gesetzt. Mindestens 30 000 sollen es bis zum Herbst im Freistaat sein“, so Thees.

Bei einer Zulassung des Volksbegehrens soll im Frühjahr 2023 die zweite Stufe starten, dann mit Unterschriften in den Rathäusern. „Die Staatsregierung wäre gut beraten, endlich etwas für den Radverkehr zu machen und ein Gesetz für ganz Bayern zu beschließen“, forderte von Sarnowski.