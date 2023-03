„Ampel macht Betriebe kaputt“

Von: Hans Moritz

Teilen

Erdings Kreishandwerksmeister sieht Bayern im Nachteil, vor allem Betriebsübergaben würden weiter erschwert. © Peter Bauersachs

Kommt die neue Erbschaftssteuer mit deutlich geringeren Freibeträgen, könnte das zu schweren Verwerfungen in der regionalen Wirtschaft führen. Die Befürchtung hegt Erdings Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger.

Erding - „Wenn die Bundesregierung im Sinn hat, Handwerk und Mittelstand in Oberbayern auszudünnen, dann mag dies eines der probaten Mittel sein“, erklärt der Bauunternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Da müsse man Widerstand leisten.



Doch woraus resultiert diese Sorge? Basis bei der Erbschaftssteuerreform soll künftig der Marktwert einer Immobilie sein, „was im Endeffekt darauf hinausläuft, dass die Erben in den Ballungsräumen und gerade auch im Münchner Umland, hier erheblich mehr Steuer zu zahlen haben, in strukturschwächeren Gebieten aber, sogar ungleich weniger, bei gleichem Immobilienumfang“, so Waxenberger. Eine Erhöhung der Freibeträge und/oder eine regionalisierte Erbschaftssteuer lehne Berlin kategorisch ab.



Waxenberger weist darauf hin, dass gerade in Oberbayern „in den nächsten Jahren viele Betriebsübergaben mit erheblichen Immobilienwerten stattfinden werden, die kaum ein Nachfolger ,versilbern‘ will, sondern die nötig sind, um den Betrieb fortzuführen und aufrecht erhalten zu können“. Es sei ohnehin schon „mühsam genug“, einen Betriebsnachfolger zu finden. „Die ungerechte zusätzliche finanzielle Belastung wird die Nachfolge nicht attraktiver machen“.



Waxenberger, der auch CSU-Listenkandidat bei der Landtagswahl im Oktober ist, könne sich des Eindruckes nicht erwehren, „dass privates und gewerbliches Vermögen in Bayern in Deutschland und somit wohl in der ganzen Welt verteilt werden soll“. Er will nicht ausschließen, dass die harte Haltung der Ampel mit der Ankündigung der Staatsregierung zusammenhänge, gegen den Länderfinanzausgleich zu klagen. ham