Erdinger Herbstfest: Dieser Magnet soll neue Gäste locken

Wiesn-Spaß auf zwei Etagen: So soll die Erdinger Hüttn aussehen.

Doppelstock-Hütte am Wiesn-Eingang

Von Hans Moritz schließen

Kaum zu glauben: Aber in acht Wochen, am 25. August, beginnt das 81. Erdinger Herbstfest. Eine Neuerung wird unübersehbar sein:

Erding - Am Haupteingang an der Schützenstraße baut der Erdinger Weißbräu erstmals eine doppelstöckige Hütte auf. Die neuen, erfahrenen Wirte sind bereits bekannt: David Ritter und Manfred Kolbeck (wir berichteten), die vor einem Jahr gemeinsam das Schwedenlager erfolgreich bewirtschaftet hatten.



Nun stellten Wirte und Brauerei die Neuerung vor, die einen ernsten Hintergrund hat. Wolfgang Kuffner, Marketing-Chef bei Erdinger, räumt ein, „dass das Herbstfest mal wieder einen frischen Impuls braucht. Wir waren in den vergangenen Jahren ein wenig verwöhnt.“ 2022 habe man nach zwei coronabedingten Absagen feststellen müssen – das Herbstfest, immerhin das drittgrößte in Oberbayern, hat ein wenig an Glanz und vor allem Resonanz verloren. Der große Hype sei ausgeblieben, bedauert Kuffner.



+ Ein Prosit auf die neuen Wirte: Josef Westermeier, Manfred Kolbeck, David Ritter und Wolfgang Kuffner (v. l.). © Hans Moritz

Mit der neuen Doppelstockhütte, die ein ganz anderes Konzept verfolgt als Weißbräu- und Stiftungszelt, sollen wieder mehr und neue Festbesucher nach Erding gelockt werden. Die seit zwölf Jahren vom Herbstfest bekannte Urweiße-Hütte wird nach den Worten von Brauereigeschäftsführer Josef Westermeier nicht mehr aufgestellt. Und: Die Brauerei nutzt die Doppelstock-Hütte, um neben dem Festbier ihr Biersortiment anzubieten: Erdinger Weißbier, Erdinger Brauhaus und Erdinger Alkoholfrei. Ritter schiebt hinterher: alkoholfreie Getränke, Cocktails und Weine werde es auch geben. Alle Beteiligten betonen, bei der Stadt und beim Volksfest offene Türen eingerannt zu haben.



Die Doppelstock-Hütte, die sich noch in Konstruktion befindet, wird nach den Worten Ritters über einen eigenen Biergarten und Toiletten verfügen. Im Inneren gibt es Steh- und 7er-Tische, ein Großteil werde zur Reservierung ausgeschrieben, die Reservierungszeit beginnt um 19 Uhr. Kolbeck versichert aber: „Ein Teil wird immer reservierungsfrei sein.“



Schmecken werde es in der Erdinger Hüttn „wie bei Oma“, versichert Richter. Wir werden gute bayerische Küche im Raindl, Brotzeiten und Nachspeisen anbieten.



Die Hütte öffnet um 16 Uhr, Musik gibt es täglich ab 17 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr. Kuffner kündigt zahlreiche bekannte Partybands an. Die spielen nach den Worten Ritters bis 21.30 Uhr, danach legt bis 23.30 Uhr ein DJ auf. „Und wer dann immer noch nicht genug hat, wechselt einfach in den Weekend-Club“, wirbt Ritter, der auch dessen Betreiber ist. Sein „Sommergarten“ werde aber während des Herbstfests geschlossen bleiben.



Die Bands werden an der Treppe spielen, sodass sie von den Gästen auf beiden Etagen gesehen und gehört werden. Die Hütte bietet 250 Sitz- und 230 Stehplätze. Im Biergarten haben etwa 60 Personen Platz. Ritter verspricht zudem eine „liebevolle Dekoration“, einen eigenen Sicherheitsdienst sowie eine Gästebegrüßung am Eingang.



Und wie haben Brauerei und Wirte zusammengefunden? „Das hat sich irgendwann ganz zufällig ergeben“, sagt Westermeier. „Wir haben verschiedene Optionen durchgespielt, und wir kennen Manfred und Ritter als gute Gastronomen.“ Natürlich profitiere man logistisch von der Nähe der neuen Hütte zu Ritters Sommergarten und Weekend-Club. Die Planungen hätten kurz nach den Schwedenspielen begonnen, so der Geschäftsführer.



Westermeier sieht das neue Angebot auch als Frischzellenkur für die Erdinger Gastronomie. „Dorfen und Freising haben enorm aufgeholt mit der Gastronomie in der Innenstadt, da müssen wir in Erding aufpassen, nicht hinten dran zu bleiben.“



Ab sofort kann man Plätze reservieren – über die am Wochenende freigeschaltete Internetseite www.erdinger-huettn.de. ham