Erdinger Herbstfest: Gratis bieseln für alle

Von: Gabi Zierz

Teilen

Es dreht sich: Das Karussell auf dem Schrannenplatz kündet vom Herbstfest, das am Freitag beginnt. © Dominik Steigerwald

Ab Freitag, 25. August, wird in Erding das 81. Herbstfest gefeiert. Es gibt einige Neuerungen. Eine ist, dass erstmals auch Frauen fürs WC nichts zahlen.

Erding – Zwei Bierzelte, erstmals eine Doppelstock-Hüttn, das beliebte Café- und Weinzelt, sechs große Fahrgeschäfte und unzählige weitere Attraktionen – das alles bietet das 81. Erdinger Herbstfest, das am Freitagnachmittag beginnt. Bevor OB Max Gotz um 16.30 Uhr im Stiftungszelt den ersten Banzen Festbier anzapft, werden sich hunderte Festbesucher bereits ab 15 Uhr auf dem Schrannenplatz beim Bierausschank und Standkonzert auf die Erdinger Wiesn einstimmen.

Gemeinsam ziehen sie dann um 16 Uhr – angeführt von der Stadtkapelle Erding und begleitet von den Wirten, Bedienungen, Schaustellern und den großen Pferdegespannen der Brauereien – zum Volksfestplatz, der die nächsten zehn Tage bis 3. September das Festzentrum sein wird. 25 Tage hat der Aufbau dort gedauert. Der Abbau geht schneller, er ist in 13 Tagen geschafft. Weitere interessante Zahlen, die Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing zusammengetragen hat: Pro Bierzelt sind rund 3500 Quadratmeter Boden verlegt worden, eine Herbstfest-Runde ist 360 Meter lang, und pro Tag werden an den Schießbuden etwa 1000 Rosen geschossen.

Eine Premiere, die angesichts der Inflation zu erwarten war: Die Mass Bier kostet heuer in beiden Festzelten erstmals mehr als zehn Euro, nämlich 10,60 Euro. Weiteres Novum: Auch Frauen müssen für die WC-Benutzung auf dem Herbstfest nichts bezahlen. Über ein Trinkgeld freuen sich die Reinigungskräfte dort aber sicher trotzdem. Apropos WC: 100 Kilometer Klopapier werden pro Herbstfest verbraucht.

Crazy Mouse, The King, Bayern-Star, Parkour und Magic House – so heißen die größeren Attraktionen im Vergnügungspark rund um die Festzelte. Dazu kommen ein Action Cinema (9D-Kino), Autoscooter, Kinderkarussells, Schießbuden, Geschicklichkeitsspiele und der BRK-Glückshafen, Brotzeitstände, Delikatess-Geschäfte und die Dreh-Bar.

Am Donnerstag, 31. August, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Sie erhalten Gutscheine für einige Fahrgeschäfte und ziehen um 13 Uhr vom Bahnhof zum Schrannenplatz, wo zum 38. Mal der große Luftballon-Wettbewerb steigt. Weiter geht’s zum Festplatz. Dort gibt es im Stiftungszelt dann Kinderschminken (14 Uhr) und Kasperletheater (15 Uhr). Am Donnerstag sind wie am Montag die Preise an den Fahrgeschäften ermäßigt.

Sportlich wird es beim Gewichtheben am ersten Samstag ab 14 Uhr und am letzten Herbstfest-Sonntag um 10 Uhr beim Kickboxen. Beide Vergleichskämpfe finden im Weißbräuzelt statt. Am zweiten Samstag, 2. September, findet zudem ab 13 Uhr das Pferderennen des Rennvereins Erding auf der Bahn in den Geislinger Ängern statt. Geplant sind Trabrennen, Galopprennen und mindestens zwei Ponyrennen. Und die schönsten Hüte werden auch wieder prämiert.

Damit junge Frauen das Herbstfest ohne Angst genießen können, haben die Erdinger Stadträtinnen heuer erstmals einen Appell gegen Belästigungen und sexuelle Übergriffe verfasst (wir berichteten). Sie bitten Besucher, Wirte, Schausteller und Personal, betroffene Frauen in kritischen Situationen zu unterstützen. Das BRK hat zudem im Sanitätsbereich hinter dem Glückshafen einen „Safe Point“ eingerichtet.

In beiden Festzelten ist täglich um 23.30 Uhr Ausschankschluss, an den Fahrbetrieben und übrigen Verkaufsgeschäften endet der Betrieb täglich um Mitternacht. Und damit alle sicher nach Hause kommen, gibt es wieder zahlreiche Herbstfestbusse in und um Erding.