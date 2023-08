Erdinger Herbstfest: Zehn Pferderennen und eine Hutprämierung

Von: Gabi Zierz

Spannende Rennen werden sich am kommenden Samstag die Teilnehmer der Trabrennen auf der C-Bahn neben dem Volksfestplatz liefern. Archi © Henry Dinger

Am kommenden Samstag, 2. September, findet der große Renntag des Rennvereins Erding statt. Zehn Rennen sind geplant. Auch die Minitraber sind dabei.

Erding – Es hat gerade noch rechtzeitig aufgehört zu regnen. Denn am zweiten Herbstfest-Samstag, 2. September, findet der große Pferderenntag des Rennvereins Erding statt. Beginn ist um 13 Uhr auf dem Gelände südöstlich des Gerd-Vogt-Sportparks am Volksfestplatz. „Noch ist der Boden tief, aber wir sind zuversichtlich, dass wir die Rennen abhalten können“, sagt Vorsitzender Josef Ehrenthaler jun. Ein buntes Rahmenprogramm mit der beliebten Hutprämierung rundet den Nachmittag ab.

„Das von der Stadt zur Verfügung gestellte Grundstück wird für diesen Tag extra zu einer C-Bahn aufbereitet“, erklärt Ehrenthaler. Der 36-Jährige hat als Vorsitzender die Nachfolge von Anette Vogt angetreten, die den gut 360 Mitglieder starken Verein elf Jahre lang führte. Sieben Jahre davon war Ehrenthaler ihr Stellvertreter.

„Dank der treuen Unterstützung unserer Sponsoren können wir dieses Jahr mit einem interessanten Programm für den Renntag aufwarten“, kündigt Ehrenthaler an. Es werde insgesamt zehn Rennen geben.

Wie 2022 findet der Renntag heuer am zweiten Herbstfest-Samstag statt. Die Erdinger weichen fortan auf diesen Termin aus, um nicht mit der Rennveranstaltung beim Barthelmarkt in Oberstimm zu kollidieren, die vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Denn bekanntlich gibt es nicht mehr so viele C-Bahn-Traber. Dennoch reicht es in Erding für zwei Vorläufe, in denen jeweils 1600 Meter zurückzulegen sind. Je nach Platzierung im Vorlauf starten die Fahrer später im Trost- oder im Entscheidungslauf.

Dazu wird es ein offenes Trabrennen und wieder ein Vereinsfahren geben. Dafür haben sich fünf Mitglieder des Rennvereins angemeldet. Sie werden intern den Traber-Champion ermitteln. Beim Publikum besonders beliebt sind das Shetty-Ponyrennen (Galopp/Stockmaß bis 115 Zentimeter) und das Ponyrennen (Stockmaß 116 bis 134 Zentimeter) über jeweils 500 Meter. Auch ein Galopprennen für Pferde aller Rassen über 1000 Meter und ein Mini-Traberfahren werden ausgetragen.

Mit Spannung erwartet werden auch die kreativen Kopfbedeckungen, mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Hutprämierung kommen. Die Anmeldung dafür ist vor Ort möglich. Eine Jury ermittelt die Sieger. Der Eintritt kostet fünf Euro. Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren zahlen ebenso nichts wie Teilnehmer der Hutprämierung. Für das leibliche Wohl ist mit einem Schankwagen und dem von Anette Vogt betriebenen Kaffeezelt gesorgt.

Bis Samstag haben die Mitglieder des Rennvereins noch viel zu tun. „Am Freitag wird der Boden gewalzt, dann hoffen wir, dass es passt“, sagt Ehrenthaler.