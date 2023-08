Erdinger Herbstfest: Zwei Türme und ein Glücksmoment

Von: Wolfgang Krzizok, Gabi Zierz

Teilen

Eine Rarität ist das Motiv des Herbstfestkrugs, den (Bild o., v. l.) Julia Flötzinger-Wilson (Stadtmarketing), Marcus Bank (Ordnungsamt), Museumsleiter Harald Krause, OB Max Gotz und Thorsten Neidlein (printED) vorstellten. © Peter Bauersachs

In Erding dreht sich alles ums 81. Herbstfest, das am 25. August beginnt. Jetzt wurden der Herbstfestkrug und die Festbiere vorgestellt.

Erding – Sechs Tage sind es noch, dann beginnt am Freitag, 25. August, das 81. Erdinger Herbstfest. In der Stadt laufen die letzten Vorbereitungen. Das Festbier wurde am Donnerstag erstmals verkostet, der Herbstfestkrug am Freitag präsentiert. Nächste Woche wird das kleine Karussell auf dem Schrannenplatz aufgestellt. Dann ist alles bereit für Erdings schönstes Fest, das für OB Max Gotz keine neuen Rekorde braucht, sondern gesellig und friedlich verlaufen soll.

Ein schönes Lebensgefühl des Herbstfests vermittelt nach Ansicht des OB der wieder auf 200 Stück limitierte Herbstfestkrug. Ihn ziert heuer ein Motiv von Alfred Alfons Fäustle (1913-2000) aus dem Jahr 1951. Das Original – ein Aquarell auf Büttenpapier – ist eine echte Rarität aus der Sammlung des Museums Erding, wie dessen Leiter Harald Krause beim Pressetermin erklärte.

Fäustle hat den letzten Herbstfest-Sonntag des Jahres 1950 eingefangen. Es ist erst das zweite Volksfest nach dem Krieg. Die Mass kostet 1,20 Mark, ohne Bedienung. Die Stimmung ist nach Jahren der Entbehrungen großartig, obwohl die Stadt 2500 Flüchtlinge und Heimatvertriebene zu bewältigen hat, damals knapp 17 Prozent der Gesamtbevölkerung, berichtete Krause. Bei Fäustles Motiv handelt es sich um eine Abbildung in einem handgeschriebenen Dankesbuch, also ein Unikat.

Der Dank richtete sich an Friedrich Eitel und Elisabeth Mann aus München, die der evangelischen Kirchengemeinde Erding im Jahr zuvor, also 1950, eine Orgel gestiftet hatten. Und weil die Unterstützung der beiden am zweiten Volksfest-Sonntag 1951 bekannt geworden ist, schuf Fäustle ein Motiv mit glücklichen, Bierkrug schwingenden Türmen. Die Stadtturmspitze ziert eine Laterne, sie zeugt vom Fliegerhorst. Im Vordergrund ziehen die Erdinger – angeführt vom damaligen Pfarrer Hermann Wirth – unter Girlanden und Lampions zum Gasthaus zur Post, wo die neue Orgel gefeiert wird.

Alfred Fäustle war gebürtiger Forchheimer und hat in Erding als Zeichenlehrer an der Oberrealschule, heute Anne-Frank-Gymnasium, gearbeitet. Als Künstler nannte er sich Alfons Fäustle. Sein Motiv wurde im keramischen Siebdruck mit eingebrannten Farben von einer Spezialfirma aus Pfaffenhofen auf den Krug gedruckt. Für die Datenaufbereitung und Produktionsdaten war Thorsten Neidlein (printED) zuständig. Der Herbstfestkrug, ein begehrtes Sammlerstück, ist weiß lasiert und ab 25. August für 17,50 Euro an der Rathaus-Info und auf dem Herbstfest selbst am Souvenirstand nahe des Eingangs an der Eissporthalle zu haben.

Das Festbier schmeckt, urteilten (Bild l., v. l.) Brauereichef Werner Brombach, die Geschäftsführer Stefan Kreisz und Josef Westermeier, OB Gotz und Vize-Landrat Franz Hofstetter. © Wolfgang Krzizok

Tags zuvor standen im Gasthof Erdinger Weißbräu die traditionellen Krüge der heimischen Brauerei im Mittelpunkt. Besser gesagt der Inhalt, denn es wurden die Festbiere verkostet. „Von der Region, für die Region, aus der Region“, mit diesen Worten wies Geschäftsführer Stefan Kreisz darauf hin, dass alle Zutaten für die Fest-Weiße aus dem Umkreis kommen. Gerste und Weizen würden im Landkreis angebaut, der Hopfen komme aus der Hallertau, und als einzige Ausnahme werde Hopfen aus Tettnang (Baden-Württemberg) zugegeben. „Außerdem kommt das Wasser aus Erding, und wir produzieren auch unsere eigene Hefe.“

Lachend meinten Kreisz und sein Geschäftsführer-Kollege Josef Westermeier nach dem ersten Schluck: „Es ist wieder einmal das beste Festbier, das wir je getrunken haben.“ Das Weißbier habe eine Stammwürze von 13,3 Prozent, der Alkoholgehalt betrage 5,7 Prozent.

Was das Helle betrifft, das im Stiftungszelt ausgeschenkt wird, „so kommt auch hier alles aus der Region“, erklärte Kreisz und fügte schmunzelnd an – „ohne Tettnang“. Beim Hellen liege der Alkoholgehalt bei 6,0 Prozent, die Stammwürze bei 15,3 Prozent. „Es ist etwas stärker gehopft als das Weißbier und daher etwas weniger fruchtig“, so Kreisz. Wichtig sei, dass am Schluss etwas Süße auf der Zunge bleibe und damit Appetit auf die nächste Mass mache. „Wir sagen immer: Der letzte Schluck muss Panik auslösen“, meinte Kreisz lachend.

OB Gotz sprach bei der Verkostung des ersten Schlucks von einem „Glücksmoment“ und lobte die „überragenden Biere“. Er freue sich aufs Herbstfest, das für ihn ein „schöner Moment im Jahreslauf“ sei. Abschließend wünschte er den Festwirten „eine glückliche Hand, viel Erfolg und ein gutes Geschäft“.