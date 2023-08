Erdinger Hüttn: Party-Treff auf zwei Etagen

Von: Daniela Oldach

Teilen

Hoch hinaus wollen Manfred Kolbeck (l.) und David Ritter mit ihrer Erdinger Hüttn. Die Doppelstock-Hütte soll der neue Szene-Treff auf dem Herbstfest werden. © Daniela Oldach

Sie ist 22 Meter lang und gut 15 Meter breit: die Erdinger Doppelstock-Hüttn ist die neue gastronomische Herbstfest-Attraktion. Brauerei und Wirt David Ritter haben viel investiert.

Erding – Imposant steht sie da, die Doppelstock-Hüttn am Eingang des Volksfestplatzes an der Schützenstraße. Sie soll die neue gastronomische Attraktion auf dem 81. Herbstfest von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, werden.

„Ich finde das Projekt selber so spannend, manchmal kann ich es gar nicht glauben“, sagt David Ritter. Der Gastronom aus Erding betreibt zusammen mit seinem Geschäftspartner Manfred Kolbeck und in Zusammenarbeit mit dem Erdinger Weißbräu den neuen Treff. Im rustikal-gemütlichen Stil ist die Erdinger Hüttn gehalten, zwei Außenbalkone, ein verglaster Erker vom ersten Stock bis zum Boden und ein großer Biergarten runden sie ab. In der Hüttn selbst wird täglich Livemusik gespielt werden. Danach sorgen DJs für Stimmung.

Doch bis der erste Balken Holz aufgestellt werden konnte, war eine mehrmonatige Planungszeit notwendig. „Wir haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Erding ein Konzept erarbeitet“, erzählt Ritter. Dabei spielten auch Brandschutz, Sicherheit und Barrierefreiheit eine Rolle. „Unsere Hüttn ist im Erdgeschoss barrierefrei zugänglich“, versichert der Gastronom. Auch eigene sanitäre Anlagen gibt es darin.

Die Hüttn soll eine Ergänzung zu den beiden Festzelten sein und keine Konkurrenz, betonen Ritter und Kolbeck. So werden auch keine Massen ausgeschenkt. Es gibt die Biere vom Erdinger Brauhaus als 0,5-Liter-Variante, Urweiße, Pikantus, alkoholfreie Getränke sowie Cocktails und Longdrinks wie Aperol Spritz. Bayerisch gehalten ist die Speisekarte mit Krustenbraten, Reindl-Essen, Brotzeiten sowie vegetarischen Schmankerln und Nachspeisen.

Sorgen, genügend Arbeitskräfte zu finden, hatten die beiden Wirte nicht. „Ich habe ein großes Netzwerk und überhaupt kein Personalproblem“, sagt Ritter, der mit Kolbeck im vergangenen Jahr gastronomisch das Schwedenlager und den Wintergarten betrieben hat. 60 Mitarbeiter beschäftigen sie während des Herbstfestes in der Erdinger Hüttn. Die Bedienungen werden maßgeschneiderte Dirndl vom Dorfener Trachtenlabel „Shedoes“ tragen, die Kellner dazu passende Leiberl.

Ritter betreibt in Erding mit Tom Sitter auch den Weekend-Club unmittelbar neben dem Festplatz und mit seinem Bruder Matthias das Café Kennedy. In Dorfen ist er seit vergangenem Oktober zudem Geschäftsführer im Tonwerk. „Ich arbeite teilweise 18, 19 Stunden“, sagt der 38-Jährige. Sein Hauptaugenmerk gilt derzeit jedoch der Erdinger Hüttn. „Das wird episch“, verspricht er.

Die 22,5 mal 15 Meter große Hütte hat 320 Sitzplätze und ist für insgesamt 800 Gäste ausgelegt. Es gibt schon zahlreiche Reservierungen, vor allem an den Wochenenden. „Es wird Einlassbänder geben. Wenn die Kapazität erreicht ist, muss es auch einen Einlassstopp geben“, stellt Ritter klar. Doch im Biergarten oder an den Stehtischen und auf den Balkonen findet sich für jeden Partygast ein Platzerl.

Für den kreativen Part ist Kolbeck zuständig. Bayerisch anders, gepflegt und nicht kitschig ist sein Motto – mit entsprechender Beleuchtung. Mehr will der Deko-Fachmann noch nicht verraten. Geöffnet hat der Biergarten der Erdinger Hüttn am Eröffnungstag ab 16.30 Uhr, dann täglich ab 13 Uhr. An den beiden Herbstfest-Sonntagen geht’s dort schon ab 11 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück los. Die Hüttn selbst öffnet montags bis samstags von 16 bis 24 Uhr, sonntags von 11 bis 24 Uhr. Einen Vorgeschmack gibt’s online auf www.erdinger-huettn.de.