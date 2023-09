Erdinger Jazz Tage: Vorverkauf beginnt

Einer der Hauptacts bei den Erdinger Jazz Tagen ist der Franzose Manu Katche. © Arno LAM

Freunde des Jazz kommen am ersten November-Wochenende wieder voll auf ihre Kosten: Dann finden die Erdinger Jazz Tage statt. Der Vorverkauf beginnt am Montag.

Erding – Der Vorverkauf für die Jazz Tage, die von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. November, in Erding stattfinden, beginnt am 11. September in der Stadthalle. Headliner ist heuer der französische Star Manu Katché.

„Im Jazz gilt er seit langem als herausragender Komponist und Bandleader“, erklärt Stadtsprecher und Organisator Christian Wanninger. Bekannt wurde Katché als Schlagzeuger in den Bands von Sting und Peter Gabriel, wo er an Hits wie „Sledgehammer“ und „Englishman in New York“ mitwirkte.

Ein weiteres Highlight in Erding ist das Konzert des Pablo Held Trios, eine europaweit bekannte Band aus Köln.

Außerdem gibt es zwei Frühschoppen am Samstagvormittag mit den Dixie Bones und der Hot Stuff Jazzband sowie das „Jazz für Kinder“-Konzert. Sarah Mettenleiter und ihre Band unternehmen mit der Geschichte „Sarah und der Flügel Jean Jacques“ eine musikalische Reise um die Welt. Den Abschluss bildet am Sonntag eine musikalische Lesung aus dem Truman-Capote-Klassiker „Frühstück bei Tiffany“.

Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet auf www.erding.de und www.stadthalle-erding.de.