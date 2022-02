Erdinger Kino erweitert um zwei Säle

Von: Hans Moritz

Teilen

Entspannung pur werden die neuen Liegesessel in den beiden im Bau befindlichen Sälen des Cineplex-Kinos bieten. Sie werden die jeweils die letzte Reihe bilden. Insgesamt wächst das Angebot um 86 Sitze. Ab April werden hier die ersten Streifen gezeigt. © Cineplex Kino Erding

Krise hin oder her: Das Erdinger Cineplex-Kino wächst. Zwei neue Säle sind geplant, zwei ganz besondere.

Erding - Als Kulturstätte war das Erdinger Cineplex-Kino monatelang geschlossen. Bis heute sind die Besucherkapazitäten deutlich beschränkt. Umso mutiger ist das Engagement der Betreiber-Familie Fläxl: Das Erdinger Lichtspielhaus wird um zwei Säle erweitert. Das Unternehmen nutzt dabei die Gunst der Stunde und übernimmt seit längerem leer stehende Räume im Egger-Komplex an der Dorfener Straße.



Cineplex-Sprecherin Karin Glück teilte am Freitag mit, dass in den Räumen der früheren Tanzschule Meet & Dance hinter dem Foyer und dem Kinderspielplatz zwei weitere Kinosäle entstünden. Sie werden Studio A und B heißen. Dann wird es in Erding zwölf Säle geben. Ausgestattet werden beide Studios Glücks Angaben zufolge mit modernen Laserprojektoren und Soundanlagen. Ganz neu sind luxuriöse Liegesessel in den obersten Reihen. Ansonsten werden es 40 beziehungsweise 46 Sessel im bekannten Cineplex-Design sein.



Durch den Einsatz der Laserprojektoren wird es keinen eigenen Vorführraum mehr geben – was Platz spart. Seit der Digitalisierung sei das Abspielen der Filme auch aus der Ferne steuerbar. „Und für Wartungsarbeiten können die unter der Decke angebrachten Geräte mittels eines Scherenlifts heruntergelassen werden“, berichtet Glück. Die Soundanlage sorge dafür, dass der Klang überall gleichzeitig ankomme.



Die beiden Säle bekommen ein eigenes Foyer mit Loungemöbeln und separaten sanitären Anlagen. Der Bereich ist durch einen Zugang mit dem großen Kinofoyer verbunden. Diese neue, in sich geschlossene Raumaufteilung, so Glück, ermögliche erstmals auch Firmenveranstaltungen und private Events.



Auch an die Nachhaltigkeit hat Geschäftsführer Andreas Fläxl bei dieser Expansion gedacht: Die zusätzlichen Räume bekommen eine Lüftungsanlage, die mit einer Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung arbeitet. „Die Anlagen blasen vortemperierte Luft ein. Die Wärmepumpe kann kühlen und heizen und wird mit CO2-Sensoren gesteuert, sodass die Qualität der Saalluft immer gewährleistet ist und gleichzeitig der Energieverbrauch minimiert wird.“ Zudem, versichert Fläxl, werde das gesamte Kino mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt.



Der Geschäftsführer betont, mit der Erweiterung „den konsequenten Kurs stetiger Innovationsbereitschaft der Kinobetreiber-Familie Fläxl fortzusetzen“. Andreas Fläxl führt das Unternehmen mit Häusern in Erding, Neufahrn und Vilsbiburg in der vierten Generation.



Er glaubt an die Zukunft des Kinos: „Wir sind überzeugt, dass wir mit einem noch vielfältigeren Angebot an Filmen und der Modernisierung von Ausstattung und Technik gegenüber den Streamingdiensten bestens bestehen können.“ Es sei der Familie nicht entgangen, wie sehr den Menschen im Erdinger Land im Lockdown „das Kino als kultureller Begegnungs- und Erlebnisort“ abgegangen sei.



Die beiden neuen Säle werden ab April zur Verfügung stehen, so Glück. Die Bauarbeiter seien bereits im Haus, um zunächst Trockenbauwände einzuziehen.



Aktuell beschäftigt das Erdinger Kino, in dem die 2G-plus-Regel gilt, 80 Mitarbeiter, so Glück. In Normalzeiten seien es über 100.



Pro Jahr flimmern an der Dorfener Straße gut 250 verschiedene Filme über die Leinwände – einige mehrere Wochen lang, manche auch nur einmal. Pro Woche, so Glück, könne der Besucher im Schnitt aus 25 Filmen auswählen. Als Kulturstätte war das Erdinger Cineplex-Kino monatelang geschlossen. Bis heute sind die Besucherkapazitäten deutlich beschränkt. Umso mutiger ist das Engagement der Betreiber-Familie Fläxl: Das Erdinger Lichtspielhaus wird um zwei Säle erweitert. Das Unternehmen nutzt dabei die Gunst der Stunde und übernimmt seit längerem leer stehende Räume im Egger-Komplex an der Dorfener Straße.



Cineplex-Sprecherin Karin Glück teilte am Freitag mit, dass in den Räumen der früheren Tanzschule Meet & Dance hinter dem Foyer und dem Kinderspielplatz zwei weitere Kinosäle entstünden. Sie werden Studio A und B heißen. Dann wird es in Erding zwölf Säle geben. Ausgestattet werden beide Studios Glücks Angaben zufolge mit modernen Laserprojektoren und Soundanlagen. Ganz neu sind luxuriöse Liegesessel in den obersten Reihen. Ansonsten werden es 40 beziehungsweise 46 Sessel im bekannten Cineplex-Design sein.



Durch den Einsatz der Laserprojektoren wird es keinen eigenen Vorführraum mehr geben – was Platz spart. Seit der Digitalisierung sei das Abspielen der Filme auch aus der Ferne steuerbar. „Und für Wartungsarbeiten können die unter der Decke angebrachten Geräte mittels eines Scherenlifts heruntergelassen werden“, berichtet Glück. Die Soundanlage sorge dafür, dass der Klang überall gleichzeitig ankomme.



Die beiden Säle bekommen ein eigenes Foyer mit Loungemöbeln und separaten sanitären Anlagen. Der Bereich ist durch einen Zugang mit dem großen Kinofoyer verbunden. Diese neue, in sich geschlossene Raumaufteilung, so Glück, ermögliche erstmals auch Firmenveranstaltungen und private Events.



Auch an die Nachhaltigkeit hat Geschäftsführer Andreas Fläxl bei dieser Expansion gedacht: Die zusätzlichen Räume bekommen eine Lüftungsanlage, die mit einer Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung arbeitet. „Die Anlagen blasen vortemperierte Luft ein. Die Wärmepumpe kann kühlen und heizen und wird mit CO2-Sensoren gesteuert, sodass die Qualität der Saalluft immer gewährleistet ist und gleichzeitig der Energieverbrauch minimiert wird.“ Zudem, versichert Fläxl, werde das gesamte Kino mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt.



Der Geschäftsführer betont, mit der Erweiterung „den konsequenten Kurs stetiger Innovationsbereitschaft der Kinobetreiber-Familie Fläxl fortzusetzen“. Andreas Fläxl führt das Unternehmen mit Häusern in Erding, Neufahrn und Vilsbiburg in der vierten Generation.



Er glaubt an die Zukunft des Kinos: „Wir sind überzeugt, dass wir mit einem noch vielfältigeren Angebot an Filmen und der Modernisierung von Ausstattung und Technik gegenüber den Streamingdiensten bestens bestehen können.“ Es sei der Familie nicht entgangen, wie sehr den Menschen im Erdinger Land im Lockdown „das Kino als kultureller Begegnungs- und Erlebnisort“ abgegangen sei.



Die beiden neuen Säle werden ab April zur Verfügung stehen, so Glück. Die Bauarbeiter seien bereits im Haus, um zunächst Trockenbauwände einzuziehen.



Aktuell beschäftigt das Erdinger Kino, in dem die 2G-plus-Regel gilt, 80 Mitarbeiter, so Glück. In Normalzeiten seien es über 100.



Pro Jahr flimmern an der Dorfener Straße gut 250 verschiedene Filme über die Leinwände – einige mehrere Wochen lang, manche auch nur einmal. Pro Woche, so Glück, könne der Besucher im Schnitt aus 25 Filmen auswählen. jham

Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.