Erdinger Kirchengemeinden: Nächster Schritt zur Ökumene

Arbeitsgemeinschaft gegründet

Von Gabi Zierz schließen

Sechs Kirchengemeinden in Erding wollen auf ökumenischer Ebene stärker zusammenarbeiten. Dafür gründeten sie nun eine Arbeitsgemeinschaft.

Altenerding – Die Kirchen in Erding machen sich schon lange gemeinsam auf den Weg, jetzt haben sie dazu auch eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ihr Sprecher ist Stadtpfarrer Martin Garmaier. Die Gründungsversammlung fand in der Auferstehungskirche in Altenerding statt.

Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen – kurz ACK – gibt es schon in über 25 Städten in Bayern, erklärt Nikolaus Hintermaier in einer Pressemitteilung. In der übergeordneten ACK Bayern seien 19 Kirchen beziehungsweise kirchliche Gemeinschaften zusammengeschlossen. Die ACK ist Teil der weltweiten ökumenischen Bewegung, die 1910 in Edinburgh ihren Anfang nahm.

Der ACK Erding gehören derzeit sechs Mitglieder an: die drei katholischen Pfarreien St. Johannes Erding, St. Martin Langengeisling und St. Vinzenz Klettham, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die neuapostolische Kirche und die Kirche 365 in Erding. Jede ist mit zwei stimmberechtigten Delegierten vertreten.

„Ziel ist es, die Einheit der Christen in versöhnter Verschiedenheit sichtbar zu machen“, erklärt Hintermaier. Seit vielen Jahren hätten sich die beteiligten Kirchen schon im Ökumenischen Gesprächskreis in Erding engagiert und ökumenische Akzente gesetzt, etwa beim ökumenischen Kirchentag in Erding, beim ökumenischen Osterfeuer, bei gemeinsamen Bildungsabenden und vielen weiteren Veranstaltungen.

Die ACK Erding sei offen für weitere ökumenisch interessierte Kirchengemeinden, betont Hintermaier. Der feierliche Gründungsgottesdienst findet am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt.